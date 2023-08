En el PAN no existirán conflictos durante proceso interno, asegura Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que el proceso interno del Frente Amplio por México se llevará con unidad y adelantó que no habrá conflictos de ninguna índole.

“No va a haber conflicto, no vamos a tener problemas y yo lo que hoy les puedo asegurar después de haber ustedes escuchado a Santiago y a Xóchitl, el PAN va a estar completamente unido y vamos ir al final con el hombre o la mujer mejor posicionado de Acción Nacional, ahí no tengan la menor duda”, destacó.

Previo al tercer debate a realizarse en Monterrey, Nuevo León y ante la militancia y presencia de los aspirantes, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel dijo que estarán unidos para ganar la Presidencia de la República el próximo año, que eso es lo que se han propuesto.

Con toda la unidad y fortaleza, arrancamos el día reunidos con el panismo de Nuevo León, cerrando filas con @XochitlGalvez y @SantiagoCreelM, con la certeza de que estamos listos y vamos con todo a corregir el rumbo del país en el 2024. pic.twitter.com/F51GpOFhlt — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 19, 2023

Mencionó que Xóchitl Gálvez ya se había destapado muchas veces para la Ciudad de México, pues lo hacía cada sesión en el Senado de la República, pero solo se destapó una vez para la Presidencia de la República y se generó un despertar social, que no se había visto.

“Como tú dices, a ti te cerraron la puerta de Palacio Nacional por dentro, pero tú la vas a abrir por fuera, enhorabuena mi querida Xóchitl, porque esta suma de ustedes dos Santiago-Xóchitl, Xóchitl-Santiago además da una gran fortaleza, da una gran credibilidad, y yo les diría de otra forma, va a poner el ejemplo para quienes todavía quieren estar en contienda, disputando lo que la gente quiere en las calles”, dijo.

Síguenos en Google News.

AM