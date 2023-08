Consejeros del INE piden investigar presunta alteración en declaraciones de AMLO.

Tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaron investigar la supuesta alteración en las declaraciones del presidente de la República , a partir de las cuales se emitió una resolución que le ordenó retirar algunas conferencias en las que habló en contra de la aspirante presidencial panista Xóchitl Gálvez.

El tema fue puesto sobre la mesa por el representante de Morena, Eurípides Flores, durante la discusión del proyecto para fijar recomendaciones a los medios de comunicación sobre las coberturas de las campañas del proceso electoral 2023-2024.

“Para emitir esta especie de manual de buena conducta para los medios de comunicación, consideramos que primero habría que tener autoridad moral para establecer este tipo de recomendaciones”, exclamó.

Acusó a la Comisión de Quejas y Denuncias, presidida por la consejera Claudia Zavala, de haber alterado las palabras pronunciadas por el presidente en sus conferencias, para tratar de censurarlo bajo el argumento de cometer violencia política de género.

“Se pueden tratar de justificar estas recomendaciones, pero mientras no haya autoridad moral de parte de este Instituto Nacional Electoral y, en particular, de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues la verdad es que esto va a hacer un llamado a misa”, dijo.

El consejero Jaime Rivera mencionó que dictar estos lineamientos a los medios no debería ser debatido porque es algo previsto que ordena la ley, a fin de que las elecciones transcurran en condiciones civilizadas, por lo cual tildó de “calificativos injustos” lo dicho por el morenista e instó a no “enrarecer” el proceso electoral.

“Puede ser que no le guste esta disposición constitucional pero sigue vigente… Yo espero que estas expresiones que acabo de escuchar no sean el tono que prevalezca durante el proceso electoral. Cuando se trata de un mandato constitucional, reñir contra él es todavía más grave y revela o dilata un una vocación poco democrática y la democracia no puede existir sin respeto a las leyes”, exclamó.

El consejero Arturo Castillo lo secundó en este sentido; sin embargo, consideró que la queja expuesta por Eurípides Flores fue importante, por lo que solicitó a la Secretaría Ejecutiva investigar la presunta alteración de las declaraciones del presidente .

“Sí me parece que es importante hacer los ajustes necesarios o, en todo caso, verificar que la autoridad electoral no cometa este tipo de errores o de deslices o cualquiera que haya sido el caso”, dijo.

La consejera Dania Ravel se sumó a la petición al exponer como preocupante una posible certificación de hechos “mal elaborada” por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

“Creo que es un tema gravísimo que efectivamente se tiene que investigar. Cuando se nos presenta un documento con una certificación no se pone en tela de juicio; en principio, porque se tiene fe pública por parte de quien lo hizo, así que yo creo que se tiene que hacer una revisión muy exhaustiva de qué fue lo que ocurrió en ese caso concreto, deslindar responsabilidades, imputar las sanciones que se tengan que imputar porque no es una cuestión menor”, comentó.

La consejera Carla Humphrey consideró que no es válido cuestionar la congruencia o autoridad moral del INE, cuando lo que se hace es cumplir con lineamientos legales.

Sin embargo, coincidió en que es necesario saber qué ocurrió con el hecho expuesto por el morenista, por lo que también pidió a la Secretaría Ejecutiva indagar presentar un informe sobre el hecho.

Además, recordó que todas las quejas de la Comisión de Quejas y Denuncias pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

