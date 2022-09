AMLO celebra fallo del TEPJF sobre Américo Villarreal en Tamaulipas; aguantó presión, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que reconoció el triunfo de Américo Villarreal en las elecciones a la gubernatura de Tamaulipas.

El mandatario dijo estar satisfecho de la resolución de los magistrados electorales y que con ello hayan evitado, pese a dilatar el proceso, un conflicto poselectoral.

“Decir que estoy satisfecho con la resolución del Tribunal porque no convenía un conflicto poselectoral y creo que se tardaron los magistrados, pero al final creo que resolvieron bien y aguantaron presiones porque evidentemente había muchos intereses de por medio. Acuérdense que sacaron documentos hasta de la embajada de Estados Unidos, hubo campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal y al final resuelven que no hay elementos, no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas, eso es bueno”, sostuvo.

Los magistrados del TEPJF argumentaron que con las pruebas que presentó el PAN sobre el supuesto respaldo de organizaciones del crimen a la candidatura de Américo Villarreal no fue posible afirmar la existencia de vínculos.

El Tribunal electoral afirmó que con las pruebas aportadas no se puede comprobar un vínculo entre Villarreal y Sergio Carmona, un empresario que fue asesinado y que supuestamente relacionado con el huachicoleo.

Al respecto, López Obrador reiteró que la elección del morenista ensalza la vocación democrática del pueblo tamaulipeco pese a las condiciones adversas en la entidad como la violencia.

“Yo creo que se avanzó en el terreno democrático se debe fundamentalmente al pueblo de Tamaulipas. No voy a dejar de reconocer que aún en un ambiente de intimidación, violencia, salieron a votar y ahí estuvieron haciendo filas y fue el estado con mayor participación ciudadana en las elecciones de gobernador”, consideró.

lem.