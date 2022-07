AMLO confirma que médicos cubanos cubrirán plazas vacantes en Nayarit

El Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que, a pesar de la oposición de algunos sectores, ya se encuentran en México los primeros médicos cubanos que colaborarán en la atención a la ciudadanía.

“Estoy optimista; no les gustó que se contrataran médicos cubanos, pero ojalá comprendan que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo, y de que independientemente del coraje de la enajenación que provocan los conservadores, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas”, dijo el mandatario.

Envió un mensaje de agradecimiento al gobierno y pueblo de Cuba que apoyaron el envío de médicos a nuestro país y criticó que durante lo que llama el periodo neoliberal se haya abandonado a la escuela pública y principalmente la formación de especialistas en medicina.

“Hasta la UNAM querían cobrar cuotas cuando estaba en su apogeo la política privatizadora, entonces, si no tenemos médicos especialistas pues acudimos a gobiernos que tienen la posibilidad de enviarnos los que se necesitan”, explicó.

López Obrador aseguró que en Nayarit, donde se destinó al primer grupo de extranjeros, se ha cubierto el 100 por ciento de las plazas y el abasto de medicamentos se ubica en 94 por ciento, con lo que se convertirá en el modelo a seguir dentro del sistema de salud público.

