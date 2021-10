Gobierno ve conflicto entre 2 sindicatos; no es grave, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hubo “un paro momentáneo” de trabajadores de la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues hay un conflicto entre sindicatos que tiene que ver con los líderes que se pelean por el contrato.

“No hay nada grave en cuanto a confrontación. Es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos. Los trabajadores son bien pagados y tienen todas sus prestaciones. El tema es un pleito entre dirigentes sindicales. Mejor que se porten bien”, dijo en conferencia mañanera, luego de que se reportaran enfrentamientos entre trabajadores, lo que obligó la intervención de la policía.

Aclaró que la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro que le está compitiendo, por eso hubo un paro parcial. El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes para tener el control, reiteró.

“Estamos hablando que Dos Bocas tiene 25 mil obreros y se va a buscar que haya un acuerdo, pero son asuntos que tienen que ver con los líderes. Antes no se podía hacer un camino porque el sindicato pone las condiciones de cuánto vas a pagar por el material y cuánto me vas a pagar por el transporte, si no, no trabajo, así era, ya no”, expresó el mandatario.

Al respecto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, reiteró que se trató de una disputa entre grupos sindicales, y advirtió que no se permitirá que afecten una obra tan importante.

“No vamos a permitir un desorden. No vamos a permitir que un grupito, con una intención particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas en forma directa o indirecta en el país”, señaló al ser entrevistada afuera de Palacio Nacional.

Informó que hay tres personas detenidas luego de que la empresa ICA Fluor presentó una denuncia, tras las protestas de trabajadores afuera de la refinería de Dos Bocas, y que la policía estatal ayudó a controlar la situación, porque no se les va a permitir la entrada.

No hay nada grave en cuanto a confrontación. Es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos. Es un pleito entre dirigentes sindicales

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Cuando hacen el dobleteo de turno las empresas les pagan el doble turno, pero son 10 personas que están con esto. Hay 25 mil trabajadores adentro, este fue un problema de 300 o 200 que están en un paquete de la obra”, explicó.

La funcionaria reconoció que hubo lesionados entre los trabajadores “y no los tengo identificados, tuvieron lesiones ahí, pero nada de gravedad”.

Más tarde, al término de la instalación de la Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los diputados de Morena, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, enfatizó que no habrá represión ni violencia.

“Hay que ver ahí cuál es el origen del conflicto, pero nosotros no estamos ni por la represión ni por el uso de la fuerza pública contra la gente. No queremos la violencia, respetamos las protestas laborales”, manifestó el vocero.

Sostuvo que no hay inconformidad con la empresa Ica Flour, sino que es una disputa por la titularidad del sindicato. Afirmó que los trabajadores de Dos Bocas reciben las mejores condiciones de trabajo posibles, salarios dignos, prestaciones, por lo que aseguró que el origen del problema no surgió del Gobierno federal.

