Refinería de Dos Bocas se inaugura en 9 meses, asegura AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en nueve meses será inaugurada la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En un recorrido para supervisar las obras de construcción, destacó el esfuerzo que realizan cerca de 30 mil trabajadores para concluir lo que será en su conjunto el complejo petrolero más importante de México.

“Estamos supervisando, son pocos los trabajadores, pero aquí a partir de mañana y durante todo este tiempo son cerca de 30 mil trabajadores, que están construyendo, trabajadores de México que están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo, que antes se exportaba (sic), ahora va a procesarse en México”, señaló.

Estamos a nueve meses de inaugurar la refinería de Dos Bocas, que en su conjunto será el complejo petrolero más importante de México. pic.twitter.com/CA47kNKjmt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 27, 2021

Acompañado por el gobernador de Tabasco, Carlos Merino; la Secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, López Obrador mostró en un video de cuatro minutos, publicado en sus redes sociales, parte de la nueva refinería, como los tanques de almacenamiento.

“Seremos autosuficientes, ya no vamos a comprar gasolinas y diesel en el extranjero, se producirá todo en México y así podremos garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos”, reiteró.

LRL