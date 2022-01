AMLO contesta a Monreal; niega que existan disputas internas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que existan disputas políticas al interior de su Gobierno y dentro del partido Morena en la carrera por la candidatura a 2024.

“Yo pienso que estamos en tiempos de cambios y no hay que ocultar nada, no debe haber tapadismo”, subrayó AMLO luego de que el senador Ricardo Monreal, señalara que la precipitación en la carrera por la sucesión presidencial en 2024 ha provocado una disputa política inesperada al interior del Gobierno.

“El que quiera participar que lo haga y si está en el Gobierno, tiene derecho, nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho”. Andrés Manuel López Obrador

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador criticó a los políticos que basan su nivel de popularidad en sus contactos y no en las acciones a favor del pueblo.

“Nada de qué son los títulos, las buenas relaciones, los desayunos con políticos, la lambisconería y el influyentismo. No, es la gente, el pueblo, ese es el mejor consejo; hay algunos que se sorprenden cuando salen los resultados de las encuestas y no los favorece” Andrés Manuel López Obrador

Como ejemplo, mencionó que no pretende reelegirse ya que sería un tema de necedad. “Si yo fuese un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes (...) y dijera: me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían ‘no’”, refirió.

AMLO consideró que el próximo candidato presidencial de Morena debe surgir de un proceso de encuesta y en el que todos los aspirantes se puedan expresar. Además, reiteró que será la sociedad la que decida sobre quién será el candidato presidencial.

“El pueblo es mucha pieza, es más que nosotros los dirigentes. Se equivocan quienes piensan ‘a ver, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías y me quieren aunque haga lo que haga, puedo encapricharme y la gente me va a seguir porque yo soy muy importante’. No, se equivocan”, aseveró el tabasqueño.

EASZ