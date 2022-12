AMLO critica que Biden dio bienvenida a “América” a Zelenski, presidente de Ucrania

El Presidente Andrés Manuel López Obrador abre un nuevo frente de discusión, ahora con Estados Unidos y es que dijo no le gustó que el Presidente Joe Biden le haya dicho al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski “bienvenido a América”, porque Estados Unidos no es todo el continente.

“Y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a américa, ¿qué paso presidente Biden? con todo respeto, América somos todos, y suele pasar que en Europa y muchas partes cuando se habla de América pues es Estados Unidos, pero América es el Perú y es Guatemala y es Belice y es México y yo no digo que no se le dé la bienvenida a un Presidente, lo que no me gusta es el modito, ¿cómo bienvenido a América?, vamos a empezar por cambiar eso es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú”, expresó el Presidente López Obrador.

Agregó que durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se realizará del 9 al 11 de enero en la Ciudad de México, le planteará al Presidente Biden tres asuntos, el primero que haya una mayor integración de América Latina.

te puede interesar Zelenski se reúne con Biden en la Casa Blanca

“Que lo que ya sabemos que funciona en el Tratado de Comercio de América del Norte que se amplié a toda América, para buscar la sustitución de importaciones; que se produzca en América lo que consumimos y va a ser sin duda la región más importante del mundo y ¿por qué lo hacemos?, porque no queremos que siga habiendo tendencias hacia los desequilibrios económicos, y no queremos que siga creciendo Asia y que luego ese desequilibrio se quiera enfrentar con el uso de la fuerza”, abundó el mandatario.

El segundo tema que abordará con su homólogo estadounidense es el impulso de un programa continental para atender a los más pobres de América y el Caribe, con el objetivo de que la gente tenga empleo “y no se vea obligada a emigrar, atender las causas de la migración, es una alianza para el bienestar de los pueblos”.

Finalmente López Obrador le pedirá que se termine con el injerencismo de los Estados Unidos en asuntos que solo competen a los pueblos de América Latina.

“Que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén o no involucrados los estadounidenses en Perú hay sospechas porque no cuidan ni siquiera las formas, el primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo, fue de la embajadora de Estados Unidos en Perú y luego cuando declaran el estado de emergencia va la embajadora de Perú a entrevistarse con la presidenta nombrada por el congreso en el palacio de Lima, entonces ya no poner o quitar gobiernos de américa latina al antojo de nadie, respetar la soberanía de los pueblos”, demandará López Obrador en la reunión con Biden.

FBPT