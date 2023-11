AMLO cuestiona aspiraciones de su hermano y prima al Senado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no respalda las intenciones de su hermano José Ramiro, “Pepín”, y de su prima Manuela Obrador para buscar un escaño en el Senado en las próximas elecciones, al tiempo que defendió a sus hijos y a su esposa, de quienes, dijo, “no son corruptos”.

Durante la conferencia de prensa mañanera realizada en la 18 Zona Militar de Oaxaca, AMLO fue cuestionado sobre las aspiraciones de ambos familiares que buscan competir en las elecciones federales del próximo año.

#ConferenciaPresidente desde Santa Lucía del Camino, Oaxaca | Viernes 24 de noviembre de 2023. https://t.co/OVIqoTRVVz — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 24, 2023

“¿De mi hermano, dices? ¡No, yo no respaldo, a mi familia no! Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo”, afirmó, luego de recordar que Beatriz Gutiérrez Müller declinó ser la “primera dama”.

“Eso hay que verlo en la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones, está establecido legalmente”, explicó AMLO, quien subrayó que su esposa está dedicada a la academia, es maestra e investigadora, acaba incluso de lograr un ascenso académico.

Indicó que “(Beatriz Gutiérrez) ya es nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores por sus trabajos, porque está dedicada a la academia, pero no tiene nada que ver con lo relacionado con el gobierno.

“Claro, simpatiza con nuestro movimiento, eso se los puedo garantizar, sería muy difícil que yo tuviese como compañera a alguien que no pensara igual sino parecido”, declaró.

Sobre el caso de sus tres hijos mayores, Gonzalo, Andrés y José Ramón, AMLO aseguró que se han portado muy bien, “no están metidos en ningún cargo, ya cuando yo me vaya a lo mejor, pero ya no voy a estar porque me voy en 10 meses y me retiro por completo, no voy a participar en nada, ni voy a ir a congresos ni aceptar cargo de algún tipo en México ni el extranjero”.

Sin embargo, AMLO reconoció que no le gusta mucho cuando su hijo José Ramón López Beltrán escribe algunos mensajes en las redes sociales, “pero tiene más de 40 años, ¿qué hago?”.

En varias ocasiones, José Ramón ha intercambiado mensajes con la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, cuyo pleito data desde que la panista lo acusó de vivir en la llamada “casa gris” en Estados Unidos, con un alto valor en el mercado.

“A mi familia, yo los quiero muchísimo, pero ya en 10 meses ellos van a quedar en libertad. Yo espero que todos se porten bien, pero nada más, ya no puedo más; sí me hago cargo de Jesús Ernesto porque tiene 16 años, todavía no es mayor de edad, es el único”, apuntó AMLO.

López Obrador dijo estar orgulloso de sus hijos porque hasta ahora le han hecho caso, e incluso atajó las críticas en su contra por presuntos negocios al amparo de su cargo como Presidente de la República.

“Han actuado con honestidad, no son corruptos, y el caso de mi compañera, de primera porque también es muy difícil para ellos. Por ejemplo se desquitan con ellos para atacarme a mí, le hacen burla a Jesús, ¿qué tiene que ver Jesús o el trabajo académico de Beatriz?.

“No saben cuántas solicitudes de transparencia se reciben para ver si está titulada. Claro que está titulada, es doctora en letras, ya estoy de presumido, claro y con calificaciones de primera. Es investigadora que publica en revistas del extranjero sobre sus temas, y tiene libro escritos, y ahí van todos los adversarios, a revisar todo”, aseveró AMLO.