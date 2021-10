AMLO: Se debe ser más respetuoso en protestas de mujeres; reitera que no asistirá a la entrega de la Belisario

Cuando se trata de protestas de mujeres, uno debe ser mucho más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, aseveró el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al señalar que mantiene su postura de no asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

Luego de de que la senadora Lilly Téllez advirtió que “le haría frente”, el mandatario expresó que, aunque le da tristeza no poder acompañar a Ifigenia Martínez a recibir la presea, no asistirá al Senado de la República para no exponer la investidura presidencial.

“En lo que corresponde a la asistencia del Senado, ya fijé impostura. Creo que fue muy merecido otorgar la Medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, es una mujer extraordinaria.

“Pero ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso”, declaró AMLO.

Durante la conferencia matutina, en el Puerto de Veracruz, el mandatario expresó: "No tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”.

El mandatario destacó el trabajo de la senadora Ifigenia Martínez, quien dijo es una economista destacada que formó parte de la corriente democrática del PRI, que encabezó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes sentaron las base para la transformación.

La Medalla se entrega con el fin de premiar los ciudadanos que se han destacado por su valor civil, sus propuestas, por su entrega y amor a la patria o a la humanidad.

En 2020, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad que la distinción Medalla de manera simbólica a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud, por su lucha contra la Covid-19 en México y en 2021, a la senadora Ifigenia Martínez.

EGC