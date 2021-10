La mañanera de AMLO: 5 de octubre

Este martes 5 de octubre, desde el estado de Veracruz, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Se debe ser más respetuoso en protestas de mujeres

Cuando se trata de protestas de mujeres, uno debe ser mucho más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, aseveró AMLO al señalar que mantiene su postura de no asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez.

Luego de la advertencia de la senadora Lilly Téllez, quien advirtió que “le haría frente”, el mandatario expresó que, aunque le da tristeza no poder acompañar a Ifigenia Martínez a recibir la presea, no asistirá al Senado de la República para no exponer la investidura presidencial.

“En lo que corresponde a la asistencia del Senado, ya fijé impostura. Creo que fue muy merecido otorgar la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, es una mujer extraordinaria.

“Pero ahora una legisladora dio a conocer que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso”, declaró AMLO.

AMLO expresó: "No tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”.

AMLO destacó el trabajo de la senadora Ifigenia Martínez, quien dijo es una economista destacada que formó parte de la corriente democrática del PRI, que encabezó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes sentaron las base para la transformación.

La medalla se entrega con el fin de premiar los ciudadanos que se han destacado por su valor civil, sus propuestas, por su entrega y amor a la patria o a la humanidad.

En 2020, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad que la distinción Medalla de manera simbólica a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud, por su lucha contra la Covid-19 en México y en 2021, a la senadora Ifigenia Martínez.

Sostendrán México y EU Diálogo de Alto Nivel en materia de Seguridad

Este viernes visitarán México los secretarios de Estado y de Seguridad, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, así como el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick B. Garland, para reactivar con sus homólogos mexicanos el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre ambos países.

La delegación del Gobierno de Estados Unidos se reunirá con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

"En materia de seguridad nos ha tomado 10 meses establecer que habrá una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida, basada en una estrategia de seguridad distinta; por ende, se tiene que trabajar con Estados Unidos para trabaja en una nueva etapa basada en entendimiento", dijo.

México, aclaró Ebrard, no fue a tocar la puerta para solicitar la asistencia, por lo que se tiene que trabajar en materia seguridad, pero en un entendimiento simétrico, respetuoso, una relación que se ha ido construyendo en los 10 meses de la administración del presidente Joe Biden.

“Pedir que haya reciprocidad en materia de tráfico de armas, en materia justica, en extradiciones, y después, habrá una reunión con el Fiscal General de la República y dialogo con secretarios que vienen, con el gabinete de seguridad”, adelantó.

Recordó que este entendimiento se ha ido construyendo a través del Diálogo Económico de Alto Nivel, encabezado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, con el que se busca el desarrollo, inversiones y cadenas de valor. Se prevé que en noviembre se den a conocer los primeros resultados de esos encuentros, refirió el canciller mexicano.

Reforma eléctrica, oportunidad histórica para el PRI

AMLO afirmó que la Reforma Eléctrica es la oportunidad para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de definir su postura ante el neoliberalismo y la privatización.

"El PRI tiene una oportunidad para definirse, va a seguir el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, de Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos presidentes, es un camino definitorio", señaló AMLO.

AMLO dijo que es una oportunidad histórica para el tricolor, un momento de definición, pues han ido contra el interés popular, "esto es lo que los llevó a la derrota".

"Cada partido debe asumir su postura, es la oportunidad de definición, si estamos por que se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o queremos desaparecerlas como se ha intentado en todo lo que fue el periodo neoliberal", dijo AMLO.

Desde el puerto de Veracruz, el presidente dijo a los priistas que olvidar al pueblo, entregarse a las empresas y aliarse con los conservadores, es una de las causas que los llevó a minimizar su presencia política.

"Nosotros queremos fortalecer a la CFE, que no se destruya, porque el plan era darle toda la preferencia a las empresas privadas, cerraron plantas, dejaron que se volvieran en chatarra, lo que hicieron con las petroquímicas", declaró AMLO.

AMLO criticó que todas las reformas fueron aprobadas por el PRI y por el PAN, que adoptaron a la política neoliberal de despojo, "nos saquearon como no había sucedido nunca, el saqueo colonial de tres siglos se quedó corto respecto del periodo del neoliberalismo", aseveró.

