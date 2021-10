Que Pandora Papers se indague, pide AMLO.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal, le informó con anticipación que aparecería en las filtraciones de Pandora Papers, y que los recursos provienen de su liquidación en ICA en acciones por tres millones de pesos y pidió que se indague el caso.

“De ellos sucedió algo que quiero compartir con ustedes. Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis y me dijo: ‘Estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero, y ese dinero inclusive me lo robaron –osea, que lo transaron, el fondo este– y no sólo a mí, sino a varios y va a salir este asunto, y quiero informarle de que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA, que nos pagaban con acciones.

“Y ya le pregunté: ¿Y cuánto es?, ¿de qué tamaño es el asunto? Dice: ‘Tres millones’. Le dije: ¿De dólares? ‘No, de pesos’. Ah -le dije- pues no es mucho. ¿Y cuándo? ‘Fue cuando terminé de ICA, 1998’. Por eso hay que esperar a que salga toda la información, en qué año se llevaron a cabo estas transferencias de fondos”, narró López Obrador.

Durante la conferencia matutina, López Obrador refirió que Arganis Díaz Leal precisó que se trata de acciones que cobró cuando se retiró de ICA, donde les pagan con acciones, por un valor de tres millones de pesos, en 1998.

El mandatario dijo que habrá que esperar los resultados de la investigación y que en el caso del exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, él deberá aclarar cómo los más de tres mil empresarios, políticos y personajes que son mencionados, su relación con el caso.

López Obrador mostró el mensaje de WhatsApp que le envió Arganis para explicar ese asunto.

‘Tres millones de pesos, 1998, sí fui defraudado por esa empresa, Stanford Trust Company, al igual que muchos pequeños inversionistas en todo el mundo. Fue la venta de mis acciones en ICA, que las recibí cuando salí de la empresa.

‘Cabe mencionar que en ese entonces ICA era una cooperativa de producción que entregaba acciones a sus empleados en reconocimiento a su desempeño.’ Esto es lo que él me contestó”, explicó López Obrador.

Los hallazgos de una investigación periodística internacional denominada “Pandora papers”, refiere el uso de cuentas en el extranjero para proteger activos que en conjunto que valen billones de dólares.

Andrés Manuel López Obrador recordó que, como consecuencia de este tipo de filtraciones, varios gobiernos crearon oficinas de investigación financiera, como la Unidad de Inteligencia Financiera en México.

En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que ya se inició la investigación sobre el dinero que trasladaron tres mil mexicanos a paraísos fiscales.

“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir la corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, publicó.

“Hay que revisar esa fuga de capitales, cómo se resuelve y cómo los que sacan dinero no evadan impuestos y ver si hay delitos que perseguir y abrir investigaciones”, declaró el Presidente.

Recordó el caso de Raúl Salinas de Gortari que en dos años sacó 100 mil millones de dólares.

“Que informen quiénes son los corruptos evasores saqueadores de la Nación. Los mexicanos tenemos derecho a saberlo”, dijo.

El domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló una investigación en la que denuncia cuentas secretas en paraísos fiscales.