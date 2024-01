AMLO defiende Megafarmacia; sí hay medicinas suficientes, es una campaña de los medios, acusa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió de nuevo el funcionamiento de la Megafarmacia de Huehuetoca, al acusar a los medios de comunicación de implementar una campaña para demostrar que no hay medicamentos y no es operacional.

“Niego que falten medicamentos en la Megafarmacia”, afirmó, tras denunciar que “hay toda una campaña, un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeros periodistas para ver si funciona, y es bueno, no, porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten”.

#ConferenciaPresidente | Martes 16 de enero de 2024 https://t.co/GmsS97tQ42 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 16, 2024

AMLO refrendó que para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país.

“De 23 estados que han aceptado la federalización y antes de que yo termine vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo, y ese es el compromiso. Es un desafío”, reconoció durante la conferencia de prensa mañanera.

Se lanzó en contra de los medios de comunicación, quienes, dijo, “están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y distribuirlas porque ya no pueden robar, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas y estaban metidos, por eso el enojo, pero vamos a garantizar el derecho a la salud”.

Destacó que antes se pagaba la atención médica, pero ahora es gratuita, con lo cual se acabó el negocio de unos cuantos, principalmente de 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas, que ni siquiera eran laboratorios sino eran influyentes, gente cercana al gobierno, a políticos.

López Obrador comentó que puede ser que no exista algún medicamento en los centros de salud, clínicas u hospitales, “pero no por una persona se puede decir qué está pasando, que no sirve la Megafarmacia y nos van a estar cuestionando constantemente con esto”.

Indicó que ya desde ahora funciona muy bien la farmacia grande y se cuenta con abasto promedio de más de 95 por ciento de medicamentos en los hospitales, centros de salud y clínicas de los 23 estados que se sumaron al programa IMSS-Bienestar.

Por último, López Obrador rechazó también que falten vacunas en los hospitales del IMSS e ISSSTE contra el Covid, como se expuso en la conferencia mañanera.

“Yo tengo otros datos. Sí hay vacunas, la rusa y la cubana, las que no quieren porque nos pueden inyectar el comunismo. Sí hay suficientes vacunas. Claro que hay vacunas en todos lados, es muy raro que no las encuentren porque sí hay”, aseveró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR