AMLO dejará de dirigir la 4T en septiembre y pasará batuta a quien gane encuesta de Morena

En septiembre de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará de estar a la cabeza del movimiento de la Cuarta Transformación y la batuta pasará a manos de quien gane el proceso interno que se desarrolla en Morena.

Así lo explicó el mandatario federal durante su conferencia matutina desde Chiapas, donde especificó que, aunque aún falta un año y tres meses para el término de su mandato, él ya no dirigirá el movimiento político guinda.

“Ahora a nivel nacional, en el movimiento de transformación está llevando a cabo el proceso para decidir sobre quién debe coordinar la transformación hacia adelante, a quién le tengo que entregar la estafeta”, declaró.

El presidente mencionó que cada uno de los contendientes tiene particularidades, pues “no somos iguales en la manera de pensar, ¡qué bueno!, no estamos hechos en serie, no somos robot”.

“Queremos desaparecer todas esas prácticas antidemocráticas”

Cuestionado sobre el proceso de renovación en la gubernatura en el estado de Chiapas, el mandatario negó que vaya a intervenir, pues también se llevará a cabo un proceso para elegir a quien será el candidato, aunque dijo que para la entidad hay “muy buenos cuadros”.

“Hablaba de auténtica democracia; queremos desaparecer todas esas prácticas antidemocráticas : el tapado, el destape, el dedazo, la cargada, el acarreo, la línea, las palomas mensajeras, los halcones, nada de eso”, dijo.

