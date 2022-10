AMLO desautoriza acuerdo de David Monreal con EU; éste dice: no firmé

El presunto acuerdo entre el Gobierno de Zacatecas y la embajada de Estados Unidos, para que se proporcione asistencia legal y técnica para el combate a los criminales, resulta inconstitucional y, por lo tanto, ilegal, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es importante que todos sepamos, porque estos hechos ayudan a ir transmitiendo información, a que todos tengamos conocimiento de lo que dicen nuestras leyes. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo federal. El titular del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros”, afirmó el mandatario.

En el diferendo, el Presidente rechazó que este tipo de acuerdos puedan celebrarlos los estados. Aunque reconoció que no había conversado con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, reiteró que los convenios internacionales son competencia exclusiva del Gobierno federal.

“Sí, no hay que hacerlo grande; es un pronunciamiento”, pidió López Obrador.

El Presidente enfatizó que Estados Unidos se encuentra inmerso en un proceso electoral, en el que los actores políticos buscan aprovechar diversos temas que pueden redituarles beneficios, como en el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido por Estados Unidos.

La política exterior corresponde al Ejecutivo federal (...) Está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Cuando de manera indebida, sin informarnos, se detiene al general Cienfuegos, estábamos en vísperas de las elecciones y cuidamos no responder públicamente para no meternos ni a favor ni en contra, cuando hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, sí expresamos nuestra inconformidad, pero con la sutileza diplomática que requería el momento, la circunstancia; esperamos, y luego ya se actuó”, reconoció el mandatario.

López Obrador rechazó que se vaya a presentar una queja por la actuación del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien prometió la ayuda de su país para contener la violencia que priva en Zacatecas. En opinión del Presidente, este acuerdo no se concretó y, por lo tanto, no hay motivos para protestar.

“No, consideramos que no. Es que eso no se suscribió, no está aceptado por las partes; entonces, no es un hecho”, justificó el mandatario.

Señaló que esta actitud de las agencias extranjeras (FBI, DEA), de querer arreglar los problemas mexicanos, es una vieja costumbre que todavía persiste.

“Es que a veces no se conocen bien las leyes, o como había la mala costumbre de que antes se metían sin pedir permiso para nada, quedan esas inercias”, señaló.

El Ejecutivo federal rechazó que este tema sea similar a la Iniciativa Mérida, cuando Estados Unidos proporcionaba asistencia técnica y equipo a las policías mexicanas.

“No, pero la Iniciativa Mérida, no, no, no. No, la Iniciativa Mérida estuvo tremenda, por eso se acordó mutuamente, eso fue el gobierno federal”, explicó.

López Obrador afirmó que, a pesar de estas acciones, no “nos vamos a pelear con Estados Unidos”.

David Monreal descarta existencia de algún pacto

El señalamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un acuerdo para recibir asesoría en materia de seguridad del Gobierno estadounidense, orilló al mandatario de Zacatecas, David Monreal Ávila, a zanjar este lunes la diferencia y pidió a la opinión pública no preocuparse porque no firmó nada con lo cual pudiera vulnerar la soberanía.

En un evento público que luego difundió en sus redes sociales, Monreal Ávila salió al paso de los señalamientos y dijo que el encuentro realizado la semana pasada con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, así como representantes de la DEA, FBI y otras agencias, únicamente fueron para revisar la alerta de viaje.

“No hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada, son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales, conocedor del marco legal que soy, siempre voy a actuar apegado a derecho con estricto respeto a nuestra Constitución”, afirmó.

No hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada, son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales

David Monreal, Gobernador de Zacatecas

David Monreal insistió que, en la reunión efectuada con las autoridades estadounidenses, donde aparece con integrantes de su gabinete y le estrecha la mano a Ken Salazar, no vulneró la soberanía, lo único que se abordó fueron las alertas de viaje.

Explicó que los zacatecanos tienen un vínculo muy estrecho con Estados Unidos porque muchos habitantes, incluso, tienen la doble nacionalidad y deben estar informados de lo que pasa con las relaciones que hay.

Monreal en su intento por asegurar que su actitud no fue violatoria a los marcos normativos, leyó el Artículo 117 de la Constitución, en el cual se instruye que los estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otros estados ni con las potencias extranjeras, pero en este caso nunca ocurrió esto.

Lo anterior, luego de que Andrés Manuel López Obrador advirtió en su conferencia matutina que la política exterior corresponde al Ejecutivo federal y está prohibido por la Constitución que los estados suscriban convenios con gobiernos extranjeros.

David Monreal enfatizó que en todo momento se respetó la soberanía y los mandatos constitucionales, simplemente se realizó un encuentro con el embajador de los Estados Unidos y representantes de las agencias de seguridad como la DEA y el FBI.

SRE presenta segunda querella contra armerías

México ya presentó en Arizona una segunda demanda en contra de fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

“Tengo el gusto de informarles que, como lo anuncié hace unos días, México presentó en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas contra, especialmente, cinco empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México”, expuso el secretario de Relaciones Exteriores, en mensaje grabado en video y distribuido por la Cancillería.

Agregó que la demanda se sustenta en que los proveedores estadounidenses están vendiendo las armas sin control. “Presumimos, y es evidente, que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, dijo el canciller.

“En nuestro país están prohibidas las armas; entonces, en esencia estamos pidiendo o planteando a la Corte, allá en Arizona, que les imponga sanciones porque es un delito de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos”, expuso.

Marcelo Ebrard dio a conocer que nuestro país insistió en este tipo de demandas como una medida para frenar la violencia que sacude a nuestro país y como una medida de colaboración mutua con el gobierno de Washington.

“Y, por otro lado, si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, está bien; que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los cárteles de la droga. Nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño. La presentamos, y no nos vamos a dar por vencidos”, concluyó el canciller.

El pasado 30 de septiembre, un juez de Boston, Massachusetts, desechó la demanda interpuesta por México contra 11 armerías de Estados Unidos, incluidos los principales fabricantes de material bélico, a quienes reclamó millonarias indemnizaciones por los daños que ocasiona el tráfico ilegal hacia nuestro país.

El argumento mexicano es que las compañías ofrecen sus productos con publicidad que hace pensar que cualquier persona tiene acceso a rifles de alto poder; sin embargo, el juez estimó que, si bien ese tipo de propaganda puede parecer exagerada, no viola ninguna ley.

“Aunque la conducta del acusado tenga falta de tacto, nada en esos anuncios es ilegal, inmoral, poco ético o sin escrúpulos”, consideró el juez federal Dennis Saylor.

Aunque los abogados mexicanos todavía pueden apelar ante una corte de apelaciones, el canciller decidió abrir un nuevo frente de batalla contra cinco de estas compañías, con esta nueva querella, pero ahora en Arizona.

Según los cálculos del Gobierno federal, cada año ingresan ilegalmente unas 340 mil armas de diferentes calibres a nuestro país y la mayoría de ellas termina en manos de la delincuencia organizada.