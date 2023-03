AMLO se deslinda de la renovación en la coordinación del PRI en el Senado

La renovación en la coordinación de los senadores del PRI es un asunto interno de ese partido, "nada más que no nos echen la culpa", pidió este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

*Lo de Osorio es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros, ya ven como le decían (...) a su dirigente, antes le decían a Alito-Amlito, y entonces nosotros no tenemos grupos, sinceramente no nos metemos", dijo AMLO en Palacio Nacional.

Descartó que el cambio de Manuel Añorve por Miguel Ángel Osorio Chong en la coordinación priista en la Cámara Alta le beneficie a Morena para hacer transitar sus iniciativas legales, porque aseguró su administración no establece relaciones de complicidad con nadie.

"No hacemos ese tipo de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral, si fuésemos como los de antes no tendríamos ningún problema como con los periodistas que los maiceaban antes, ¿cuántas veces he recibido a Alejandro Moreno? nunca", expresó López Obrador.

AMLO dijo que no interviene en decisiones de los partidos políticos, pero auguró que tampoco tendrán éxito, pues no tienen arraigo popular.

"No me meto en eso, el bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo", sostuvo López Obrador.

fgr