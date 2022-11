AMLO buscará garantizar empleo a egresados de medicina en Universidad del Bienestar de Chilchota, Michoacán

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió ante estudiantes de medicina en la nueva Universidad del Bienestar en Chilchota, el compromiso de buscar que todos los egresados cuenten con trabajo al finalizar su carrera.

“Voy a dejar un acuerdo, a ver si puedo hacer que sea una ley, para que todos los que egresen de las escuelas de medicina tengan su trabajo seguro. Miren, eso no crean que es muy difícil de lograr”, les comentó López Obrador en el marco de la inauguración de la citada Universidad.

Lo dicho por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el minuto 36 del siguiente video

En otro orden de ideas, el titular del Ejecutivo federal señaló que el gobierno aguanta todo tipo de presiones, "pero que se escuche claro, se acabó la corrupción", aseveró.

“Por eso apoyo a Alfredo (Ramírez Bedolla, (gobernador de Michoacán), para que todos los maestros reciban su pago con tarjetas. Como se llama a esos que cobran sin trabajador, nada de aviadores, se acaba la corrupción y que sepa con mucha claridad, aguantamos, si se trata de corrupción aguantamos todas las presiones habidas y por haber, pero ni un paso atrás se acabó la corrupción”, advirtió el Presidente.

Asimismo, se pronunció por avanzar en la digitalización de los pagos a través de la banca electrónica, para evitar los intermediarios que sólo lograban convertirse en millonarios a costa de sus representados.

“Había organizaciones campesinas que se llevaban al año hasta 20 o 30 mil millones de pesos y ¿creen que le llegaba ese apoyo a los campesinos?, se quedaba en los líderes que se convertían en potentados, con ranchos caballos pura sangre, eso se acabó, ¡que se vayan al carajo!”, fustigó el mandatario.

Luego, ante los reclamos de habitantes de la zona de la Cañada en Michoacán, que exigían la liberación de cuatro jóvenes que participaron en el bloqueo de carreteras y quema de camiones, el Presidente abogó por ellos ante el gobernador, pero también hizo un llamado para que les “jalen las orejas” ya sean sus maestros o familiares.

“También le digo a los maestros y sobre todo a los padres de los muchachos que nosotros no somos represores. Le voy a pedir al gobernador de Michoacán, le estoy pidiendo que revise el asunto de los tres jóvenes o cuatro los que sean, que están detenidos para que se les libere; nada más que les voy a encargar porque una mamá me lo pidió ahora, a ella les voy a encargar a otras mamás y a los abuelos que les jalen las orejas, nada de que cierro la carretera y no solo cierro la carretera, sino que le voy a prender fuego a un camión no, eso no”, advirtió el Presidente.

Les pidió mantener sus protestas pero evitar la violencia, recordó que líderes mundiales como Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela, no tuvieron necesidad de recurrir a métodos violentos para denunciar las injusticias que padecían. Contó su propia historia de lucha, sin caer en provocaciones.

“¿Ustedes creen que yo no luche desde hace 30 o 40 años?, luchando, pero nunca caímos en una provocación, porque un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás”, indicó el mandatario.

