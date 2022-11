AMLO reprueba falta de tarjetas Bienestar; "jala orejas" porque "no las reparten"

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quejó de que no se están entregando suficientes tarjetas del Banco del Bienestar para la dispersión de los recursos de programas sociales y porque dijo, se fomenta la participación de intermediarios que entregan con “moche” el dinero a los beneficiarios.

“Aprovecho para dar una jalada de oreja, porque ya llevo varias reuniones que pido tarjetas y son muy pocas, lo que quiere decir que no las están repartiendo y que siguen entregando los apoyos en efectivo y yo no quiero que sea en efectivo, porque no quiero intermediarios. Tiene que ser directo, que va el adulto mayor saca lo que le corresponde. Si lo hacemos a través de organizaciones, si lo hacemos de manera indirecta con dependencias, eso me lo decían en la campaña, licenciado si nos va a ayudar mándenos el apoyo de manera directa porque si no, no llega o llega con moche, con piquete de ojo”, advirtió.

Al inaugurar las instalaciones de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García en el municipio de Pajacuarán, Michoacán, López Obrador insistió en que junto con la entrega de los apoyos, se abrirán sucursales del Banco del Bienestar, a fin de facilitar el cobro a los beneficiarios.

Entonces para eso es la tarjeta del Banco para que el becario, el campesino, el productor, el adulto mayor, vayan a cobrar, por eso es la sucursal del banco del bienestar, aquí y va a haber una sucursal, también en San José de Gracia Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Resaltó que los valores de la sociedad mexicana han sido el soporte para que hay cohesión social y comparó con lo que ocurre en Estados Unidos.

“Nuestras familias son lo más solidario que puede haber; la familia es la principal institución de seguridad social que hay en México, con todo respeto, pero miren lo que ocurre en Estados Unidos, van creciendo los hijos llegan a la adolescencia y ya les dicen ahuquen el ala y en cambio aquí hasta abusan, no se quieren ir, pero así son las familias”, señaló el mandatario.

Dijo que el objetivo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es alejar a quienes no están estudiando de la tentación de recurrir a actos criminales, por ello convocó a las iglesias, los libre pensadores y a las familias a reforzar los valores que nos dan identidad nacional.

“Es muy humano, muy cristiano, y hablo de todas las iglesias y todos los libre pensadores que tenemos que ser muy fraternos y aplicar el amor al prójimo y eso es lo que nos ha salvado siempre”, consideró López Obrador.

