AMLO encabeza primer recorrido del tramo Cancún-Palenque del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo el viaje inaugural del tramo Cancún-Palenque del Tren Maya, con lo cual se inaugura la segunda etapa del proyecto.

A través de redes sociales, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama publicó una fotografía en donde se le mira junto al presidente López Obrador, con la leyenda: “A bordo del @TrenMayaMX […] inaugurando el tramo Cancún-Palenque. Momento histórico y referente de justicia social para el sureste de México”.

El viaje inaugural de la segunda etapa del Tren Maya arrancó a las 06:40 horas (local) desde la estación Cancún Aeropuerto, y se prevé que complete un recorrido de 892 kilómetros en 12 horas, con una parada en San Francisco Campeche para recarga de combustible.

Así, López Obrador pernoctará en su quinta de Palenque, Chiapas, donde celebrará el Año Nuevo.

Además de Lezama Espinosa, al presidente López Obrador lo acompañarán la gobernadora de Campeche Layda Sansores, así como los empresarios Miguel Rincón, Eduardo Tricio, Daniel Chávez, Carlos Slim, y los directivos de los consorcios Mota-Engil, Carso, Azvindi, ICA y Alstom, involucrados en la construcción del tren.

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez viaja en el mismo tren, según fotografías que compartió en sus redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las deficiencias presentadas en el primer día de operaciones abiertas al público del Tren Maya, tras las denuncias de la oposición este fin de semana, al asegurar que “ya poco a poco lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, está iniciando”.

AMLO dijo que sus adversarios están enojadísimos con lo del “jaguar rodante”, que fue inaugurado el viernes pasado en la primera etapa de San Francisco de Campeche a Cancún aeropuerto, porque según que no tiene clima y que es muy aburrido, añadió.

“Pero todo es puro enojo, ah y lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, que no hay chanchamitos sino paninis, y que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo”, subrayó al inicio de la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

