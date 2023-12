AMLO defiende al Tren Maya de críticas de opositores; 'están enojadísimos, poco a poco irá mejorando'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las deficiencias presentadas en el primer día de operaciones abiertas al público del Tren Maya, tras las denuncias de la oposición este fin de semana, al asegurar que “ya poco a poco lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, está iniciando”.

AMLO dijo que sus adversarios están enojadísimos con lo del “jaguar rodante”, que fue inaugurado el viernes pasado en la primera etapa de San Francisco de Campeche a Cancún aeropuerto, porque según que no tiene clima y que es muy aburrido, añadió.

“Pero todo es puro enojo, ah y lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, que no hay chanchamitos sino paninis, y que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo”, subrayó al inicio de la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de diciembre de 2023 https://t.co/DMlvGb1hbV — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 18, 2023

AMLO explicó que una de las cosas buenas que tienen los trenes, es que a diferencia del avión o del autobús, los usuarios se relajan. “Va uno en un tren y va uno platicando, va uno relajado, relajado, relajado; el avión es un poco más tenso, el autobús también, ya no hablar del helicóptero”.

El mandatario federal consideró que si los usuarios van dormidos es porque están despreocupados, “ojalá pudiese yo dormirme así”, apuntó luego de exhibir una fotografía donde aparecen dos personas descansando en el Tren Maya.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR