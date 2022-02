AMLO envía carta al INAI para solicitar datos de Loret de Mola

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envío una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para solicitar que informe sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola.

En conferencia de prensa, leyó el escrito que fue dirigido a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

En la carta, López Obrador asegura que la información se podrá obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, así como en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera.

También le solicito que, si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos