AMLO volvió a exponer presunto sueldo de Loret de Mola; critica "Todos somos Loret"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrar la imagen con los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola y criticó que este fin de semana se haya promovido un mensaje de apoyo para el periodista con la frase “Todos somos Loret”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que “no es de extrañarse” que personajes como Felipe Calderón, Vicente Fox y José Narro participaran en el foro virtual que se llevó a cabo en Twitter.

“Yo hasta celebro la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje o promovieron un mensaje para que todos pusieran algo así como “Todos somos Loret”, imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza, afortunadamente no fueron muchos”, expresó AMLO.

leer más Santiago Creel: Ofrezco apoyo para la defensa de Loret de Mola y también a periodistas difamados por el Gobierno

Sostuvo que el suceso fue importante porque “nos vamos definiendo” y aclaró que seguirá con la exposición del tema, pues no se va dejar porque “el que se aflige se afloja”.

“Yo los invito a seguir adelante y nada más la comprensión de que no me voy a quedar cruzado de brazos porque soy ciudadano y tengo derecho a informar, pero sobre todo a defender el proyecto”, resaltó el Presidente.

Reiteró que buscará corroborar los sueldos de Loret de Mola ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues dijo que aunque no se trate de un servidor público esto se puede tramitar por el tipo de las empresas en las que labora el periodista.

“Todos estos medios tienen que ver con lo público, todos. Son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado y es importante también el debate sobre esto, a ver qué nos dicen, no nos adelantemos”, resaltó López Obrador.

leer más Morena cuestiona supuestos ingresos de Loret de Mola

Desde el Salón de la Tesorería comentó que todo ello es “en legítima defensa” y agregó que el debate “hay que continuarlo”.

“Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto, porque señale aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola.

“Imagínense cómo no dar a conocer esta información, si este señor se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo al Presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México: la corrupción”, expuso.

Además, enfatizó que el 90 por ciento de los mexicanos desconocía cuánto ganaba el conductor de noticias.

López Obrador recordó que en el pasado se hizo lo mismo con Francisco I. Madero, donde imperó un movimiento “nefasto” y “golpista” y que en la actualidad se hace lo mismo.

“Hay quienes dicen que no son periodistas, sí son periodistas nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados. Es una historia que se repite y cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto, inmoral, se lanza en contra de los que buscan la transformación y la defensa del pueblo”, añadió.

El mandatario abundó que el tema no es una reacción conservadora y golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país. “Y esto no se conocía, porque además de que saqueaban no perdía ni siquiera su respetabilidad, se hacían pasar como gente decente, incluso con ínfulas de superioridad, por si su acciones clasistas, intimidatorias”, aseveró.

Sobre el caso de José Ramón López

Por otro lado, dijo que, como lo dio a conocer su hijo, José Ramón López, éste no trabaja para el sector público por lo que no se trata de un conflicto de intereses.

“Lo que dio a conocer ayer José Ramón de dónde trabaja en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el Gobierno federal”, agregó AMLO.

lemm.