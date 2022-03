AMLO: Se enviará otro avión a zona de conflicto Rusia y Ucrania para traer a connacionales

Un nuevo avión de la Secretaría de la Defensa Nacional saldrá de México para rescatar a más mexicanos que se encuentran en la zona de conflicto, en Ucrania, informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy sale un avión para traer mexicanos y latinoamericanos que no tienen cómo regresar; y llevar ayuda humanitaria para refugiados, para quienes están en campamentos y necesitan apoyos”.

Asimismo, explicó que se le dará el apoyo a mexicanos que se encuentren en Rusia y quieran volver, por lo que les solicitó que acudan a la embajada de México en Rusia para que puedan ayudarlos.

Sobre la visita a México, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares Bueno, el Titular del Ejecutivo federal dejó en claro que México mantiene su postura de no intervención en la guerra de Rusia contra Ucrania.

“No queremos la guerra sí, la paz”, recalcó luego de recordar que la Constitución en su artículo 89 de la Constitución no avala ninguna intervención por lo que tampoco se enviarán armas a ningún país, porque además, apuesta por la solución pacífica de las controversias.

“No interviniendo en el conflicto, la solicitud de que enviemos armas será rechazado, porque es contraria a la política exterior de México, de no intervención”.

En cuanto a la pausa comercial con España, argumentó que se trata de internalizar una realidad, en que “la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país”.

No obstante, aclaró:

"Nosotros le tenemos gran reconocimiento al pueblo español, nuestra admiración y reconocimiento, pero no es un asunto con el pueblo español sino con empresas, con la élite económica y política, con empresas que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura”.