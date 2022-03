AMLO felicita a mujeres por "actitud responsable" durante marchas del 8M

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador felicitó a las mujeres que participaron en la marcha del día de ayer por el Día Internacional de las Mujeres, “por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo”, pues destacó que no hubo desgracias que lamentar y fue una marcha numerosa, ordenada y pacífica”.

“Felicitar a las mujeres que participaron, por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo. Se apostó por la paz y no por la violencia y estoy seguro de que, si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose con la seguridad de que no hay violencia ni espacio para la provocación y se va a desbordar hacia adelante sin la violencia”, precisó, luego de que se dio a conocer que fueron 75 mil mujeres las asistentes a la marcha.

En su conferencia de prensa, matutina, destacó: “decirle al pueblo de México que todo termina en santa paz”.

Sin embargo, aclaró que “estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero tomamos las medidas necesarias, pero ya los conozco, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano”. “Reconozco al bacalao, aunque venga disfrazao”, agregó.

Pero, insistió en que las movilizaciones realizadas por las feministas “transcurrieron en paz en todo el país, hubo algunos incidentes, pero merecen hacer felicitar a las mujeres que luchan para que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. En el caso de la ciudad fue una marcha numerosa, ordenada y pacífica y se reprodujo a nivel nacional”, apuntó.

Y reprochó que a esas personas que intentaron tirar la valla “no les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no la ponemos”, pero “fue un grupo minoritario que se fue sobre la valla para quererla tirar con martillos, sopletes y no pudieron porque fue alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias”, recalcó.

Asimismo, felicitó a las mujeres policías de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina, que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. “No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo desgracias que lamentar”

​DUEÑAS DE LAS CALLES

Activistas y colectivos aseguraron que la marcha del 8M recuperó la lucha que se quedó pendiente en el 2020, debido a que la convocatoria fue exitosa y las mujeres se adueñaron de las calles, a pesar de las “amenazas y bloqueos” de las autoridades.

En entrevista con La Razón, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que “la marcha fue exitosa, ya que la pandemia también provocó que muchas mujeres salieran por primera vez a las calles; el Zócalo estaba lleno y se retomó la lucha que estaba pendiente”.

Esto fue un termómetro de lo que viene en el país, porque las mujeres cada vez más se cansan de la situación que les afecta y ya no se van a callar”, expresó.

La activista dijo que el diálogo se rompió desde que las autoridades colocaron vallas en Palacio Nacional, ya que se da un mensaje de que no se quiere entablar algún tipo de negociación ni escuchar a las mujeres. “El tema transversal es que ya estamos hartas de la violencia”, dijo.

La Razón publicó este miércoles que, al menos 75 mil mujeres salieron a las calles para exigir a las autoridades detener la violencia que viven niñas, adolescentes y mujeres en México y que no para.

Por separado, Arussi Unda, vocera del colectivo Brujas de Mar, coincidió en que la marcha fue exitosa, aunque aclaró que las autoridades siguen sin entender su movimiento, ya que la represión persiste ante cualquier manifestación.

“El saldo fue exitoso, pero sí es necesario decir que las autoridades siguen sin entender el movimiento, ya que persisten los bloqueos, las agresiones y las presiones. En Michoacán detuvieron y les pegaron a muchas mujeres y en la CDMX las rociaron de gas. Hubo muy buena asistencia en planos generales y el objetivo de gritar un alto a la violencia se cumplió”, destacó.

El dato: La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum resaltó que las mujeres policías realizaron una labor “quirúrgica” para aislar a los grupos violentos.

