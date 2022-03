"Sin mujeres no hay democracia ni futuro": Ministra Yasmín Esquivel

“Me interrumpes porque soy mujer. No me crees porque soy mujer. Consideras que no puedo porque soy mujer. Me alzas la voz porque soy mujer…”: bajo estas palabras, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, denunció -en el marco del Día Internacional de la Mujer- las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres día a día, por el sólo hecho de serlas.

En la conmemoración, la ministra Yasmín Esquivel señaló que el 8 de marzo es una fecha que rinde homenaje a miles de mujeres en todo el mundo, quienes han buscado la igualdad entre hombres y mujeres -en todos los aspectos de sus vidas-.

La ministra Esquivel alzó la voz y dijo que el 8 de marzo no es una fecha para festejar, sino para recordar esta lucha por la igualdad de los derechos, en la cual no se pretende que la mujer sea más que el hombre, pero tampoco menos.

Así, señaló que desde el Poder Judicial de la Federación, se ha trabajado para brindar un pleno acceso a la justicia a las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país, quienes día a día, son víctimas de desigualdad, discriminación y violencia.

Finalmente, concluyó que necesitamos un México sin machismos, en el cual hagamos conciencia sobre la importancia de nuestra presencia en todos los espacios de decisión, tanto en la vida pública como en la vida privada, pues mientras haya mujeres violentadas y más de diez mujeres que mueren cada día, seguiremos luchando y exigiendo acabar con esa forma de desigualdad y discriminación.

