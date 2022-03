La mañanera de AMLO: 9 de marzo

Este miércoles 9 de marzo, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Se enviará otro avión a zona de conflicto Rusia y Ucrania para traer a connacionales

Un nuevo avión de la Secretaría de la Defensa Nacional saldrá de México para rescatar a más mexicanos que se encuentran en la zona de conflicto, en Ucrania, informó AMLO.

“Hoy sale un avión para traer mexicanos y latinoamericanos que no tienen cómo regresar; y llevar ayuda humanitaria para refugiados, para quienes están en campamentos y necesitan apoyos”, precisó AMLO.

Asimismo, AMLO explicó que se le dará el apoyo a mexicanos que se encuentren en Rusia y quieran volver, por lo que les solicitó que acudan a la embajada de México en Rusia para que puedan ayudarlos.

Sobre la visita a México, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares Bueno, AMLO dejó en claro que México mantiene su postura de no intervención en la guerra de Rusia contra Ucrania.

“No queremos la guerra sí, la paz”, recalcó luego de recordar que la Constitución en su artículo 89 de la Constitución no avala ninguna intervención por lo que tampoco se enviarán armas a ningún país, porque además, apuesta por la solución pacífica de las controversias.

“No interviniendo en el conflicto, la solicitud de que enviemos armas será rechazado, porque es contraria a la política exterior de México, de no intervención”.

En cuanto a la pausa comercial con España, argumentó que se trata de internalizar una realidad, en que “la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país”.

No obstante, aclaró que “nosotros le tenemos gran reconocimiento al pueblo español, nuestra admiración y reconocimiento, pero no es un asunto con el pueblo español sino con empresas, con la élite económica y política, con empresas que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura”, expresó.

Felicita a mujeres que participaron en 8M

AMLO felicitó a las mujeres que participaron en la marcha del día de ayer por el Día Internacional de las Mujeres, “por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo”, pues destacó que no hubo desgracias que lamentar y fue una marcha numerosa, ordenada y pacífica”.

“Felicitar a las mujeres que participaron, por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo. Se apostó por la paz y no por la violencia y estoy seguro de que, si se sigue actuando de esa manera, cada vez va a haber más mujeres manifestándose con la seguridad de que no hay violencia ni espacio para la provocación y se va a desbordar hacia adelante sin la violencia”, precisó, luego de que se dio a conocer que fueron 75 mil mujeres las asistentes a la marcha.

AMLO destacó: “decirle al pueblo de México que todo termina en santa paz”.

Sin embargo, AMLO aclaró que “estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero tomamos las medidas necesarias, pero ya los conozco, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano”. “Reconozco al bacalao, aunque venga disfrazao”, agregó.

Pero, insistió en que las movilizaciones realizadas por las feministas “transcurrieron en paz en todo el país, hubo algunos incidentes, pero merecen hacer felicitar a las mujeres que luchan para que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. En el caso de la ciudad fue una marcha numerosa, ordenada y pacífica y se reprodujo a nivel nacional”, apuntó.

Y reprochó que a esas personas que intentaron tirar la valla “no les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no la ponemos”, pero “fue un grupo minoritario que se fue sobre la valla para quererla tirar con martillos, sopletes y no pudieron porque fue alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias”, recalcó.

Asimismo, felicitó a las mujeres policías de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina, que nos ayudaron para evitar la confrontación y la violencia. “No hubo represión, se garantizó el derecho de manifestación y no hubo desgracias que lamentar”.

