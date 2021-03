AMLO: EU no ayuda con vacunas antiCOVID; aumentó costo de dosis a 40 mmdp

Al reconocer que aumentó de 32 mil a 40 mil millones de pesos el costo de las vacunas antiCOVID, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha ayudado en la distribución de los biológicos, contrario a otros países que se han portado bien como China, India y Rusia.

Dijo que si continúan llegando las vacunas a nuestro país pronto comenzará la inmunización de entre 200 mil a 300 mil ciudadanos diarios, ya que, reiteró, se tienen garantizados los contratos por 140 millones de dosis con distintas farmacéuticas extranjeras, si no hay problemas, siguen llegando después de que se han portado bien los gobiernos extranjeros.

Aprovecho para agradecer al gobierno de la India, de China, de Rusia, y espero decir pronto que también agradezco al gobierno de Estados Unidos porque estoy seguro de que van a ayudar también, nada más que todavía no lo han hecho, ya ven que yo digo lo que pienso, ya pronto van a ayudar, no nos van a faltar las vacunas dijo.

AMLO responde a gobernador de Jalisco

En Tequila donde realizó su último día de gira de fin de semana por Sinaloa y Jalisco, López Obrador respondió a la petición del gobernador jalisciense Enrique Alfaro para que lleguen las vacunas a ciudades importantes como Guadalajara y Zapopan.

"No van a faltar las vacunas gobernador, me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan, pero ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos se vacunen. Tenemos contratos por 140 millones de dosis para todos".

Explicó que originalmente se tenía un presupuesto de 32 mil millones de pesos para la compra de los biológicos, sin embargo, ya aumentó a 40 mil millones; "ya hemos entregado anticipos y ya están llegando vacunas, ya no se va a detener el plan de vacunación".

En ese contexto, AMLO subrayó que todos los adultos mayores de Jalisco van a estar vacunados a más tardar a finales del mes de abril, en un mes y medio, cuando menos con una dosis, mientras Alfaro Ramírez asintió con la cabeza el compromiso presidencial.

Explicó que, en el caso de Jalisco, de los 125 municipios ya se terminó de vacunar a los adultos mayores de 60 años y más de 40 demarcaciones, y a partir de este lunes, agregó el mandatario federal, sigue la vacunación, no va a parar "y vamos a llegar pronto a las grandes ciudades como Zapopan y Gualajara, ese es el compromiso".

López Obrador ratificó su decisión de que sean vacunados todos los maestros, con el fin de que haya un regreso presencial a las escuelas antes de concluir el actual ciclo, porque aún con las clases a distancia que significa atender el problema por la pandemia, no es lo mismo, la escuela es el segundo hogar.

"Hay que garantizar el derecho a la vida y a la salud que es importante, pero también garantizar el derecho a la educación. Sería atrasarnos mucho si seguimos sin regresar a las clases, y espero que sea antes de que termine el ciclo escolar, y no decir que vamos a iniciar el nuevo ciclo con clases presenciales", remató.