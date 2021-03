AMLO promete que habrá elecciones limpias, libres y sin fraude

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su administración se garantizarán elecciones limpias y libres, ya que no debe existir fraude, pues la asignatura pendiente es la democracia.

“El gobierno debe dejar de entregar apoyos y despensas, nada de frijol con gorgojo, nada de fraude electoral, que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades. Se va a garantizar elecciones libres y limpias, tenemos ese compromiso que haya una verdadera democracia en Sinaloa y em el país, esa es la asignatura pendiente la democracia”, destacó durante la ampliación y construcción de las plantas de tratamiento Urías I y II.

El Jefe del Ejecutivo señaló que la democracia nos va a traer el cuerno de la abundancia, aunque refirió que nadie se debe sentir absoluto ya que es el pueblo quien tiene las riendas del poder. “Por eso hay que asegurar que las elecciones sean libres; le hice una carta a los gobernadores, para que no se compren los votos, no se acarre a la gente a votar, no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral y que no se utilice el presupuesto, ya que es delito grave el fraude, quien comete un fraude va a la cárcel y va en serio”.

El mandatario federal indicó que todos los gobernadores respondieron a cerrar filas para lograrlo, por ello dejará la democracia como herencia a las nuevas generaciones.

Por otra parte, afirmó que Sinaloa es de los estados con menos incidencia delictiva en el país, pues no se tienen los problemas lamentables de violencia y homicidios, como sucede en otros estados. “Esto hay que subrayarlo ya que a veces se tiene la imagen de que hay inseguridad en Sinaloa pero no corresponde a la realidad; les puedo decir que hay más homicidios lamentablemente en Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco”.

Andrés Manuel López Obrador precisó que es necesario seguir garantizando la paz, pues no se puede producir, trabajar y progresar sin ella; además de que no se puede mantener un centro turístico como lo es Mazatlán, si hay violencia e inseguridad. “Eso permite desarrollo económico y bienestar”, dijo.

“Si hay seguridad es en buena medida porque hay oportunidades de trabajo y estudio para los jóvenes, campesinos, pescadores, empresarios y para toda la población; la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, por ello si se abandona al pueblo se propicia la inseguridad”, comentó en torno a Sinaloa.

Por ello aseguró que se están invirtiendo miles de millones de pesos para que los jóvenes tengan trabajo como aprendices y no los enganche, ni se les lleven los grupos de la delincuencia, “además estamos entregando becas, pensiones a adultos mayores, se apoya a los productores del campo, se aplica el programa sembrando vida con 10 mil personas contratadas, para sembrar árboles frutales”, reiteró.

Adelantó que más tarde acudirá a las Islas Marías porque ya se constituyó el centro ecológico Muros de Agua. El centro eclógico y turístico va a empezar ya a funcionar como escuela ecológica y como sitio de visita para el turismo. Se complementa con el muelle para embarcaciones que se va a realizar en Mazatlán, y este muelle tiene el atractivo de la visita a las Islas Marías, “lo estamos entregando al manejo a la Marina”, señaló el Presidente.