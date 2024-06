AMLO exhorta a trabajadores del PJ a no dejarse engañar, tras mensaje de Norma Piña

Los derechos de los trabajadores del Poder Judicial están a salvo con la reforma a este sector, y por el contrario serán beneficiados porque ya no habrá influyentismo, nepotismo, imposiciones ni corrupción, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras pedir que no se dejen engañar.

“Aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer, al contrario, se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción.

“Entonces, que no los estén engañando, la reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y los ministros”, aseguró AMLO, durante la conferencia de prensa matutina.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, pidió unidad a los trabajadores del PJ y ofreció defenderlos ante la eventual reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los derechos de los trabajadores están a salvo, entiendo que políticamente estén valiéndose de todo, y no deberían de hacerlo, por ética, pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados”, refrendó AMLO.

AMLO explicó que si en el Congreso se decide cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos de 20 mil millones de pesos, todo lo que tiene que ver con prestaciones de los trabajadores se van a garantizar.

AMLO agregó que la eliminación de dichos fideicomisos es porque alimentan, de manera ilegal, los privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial, con lo que violan la Constitución que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

AMLO indicó que hay algunas situaciones que se deben revisar, las cuales están ocultas como el caso de los ministros retirados que tienen pensión.

¿Cuánto reciben de pensión? porque me estaban diciendo que hay ministros que estuvieron, creo que tres meses, y se retiraron con pensión, pero con una pensión elevadísima y eso no se sabe. Es nada más solicitar formalmente, si nos pueden dar a conocer quiénes son todos los ministros en retiro que cobran pensiones AMLO

AMLO aprovechó para solicitar al Inai información sobre el Banco de México, Nacional Financiera, Banobras, Banco de Comercio Exterior, Pemex, CFE, el ISSSTE, el IMSS. “Vamos a transparentar, ¿no les corresponde a ellos hacer ese trabajo, por qué no lo han hecho? Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas”, puntualizó.

