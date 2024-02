AMLO exige respeto a EU; México no investiga a políticos de ese país, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió ayer respeto al gobierno de Estados Unidos y aseguró que las autoridades mexicanas no mandan a sus agentes a que investiguen a políticos estadounidenses.

“Nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. No hacemos eso. No mandamos espías a China ni a Rusia”, afirmó.

El mandatario federal subrayó que su gobierno no investiga, por ejemplo, a quienes venden armas. “No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y senadores de ese país”, añadió.

Recordó que al senador republicano Bob Menendez, “quien estaba muy en contra de nosotros, y le encontraron unas barras de oro, unos lingotes de oro”.

Tras la publicación de reportajes en medios estadounidenses que citan investigaciones de las autoridades de ese país sobre presuntos financiamientos del narcotráfico a sus campañas del 2006 y del 2018, López Obrador rechazó las acusaciones de corrupción.

Enfatizó que no hay un gobierno del mundo, pues cada país tiene el suyo, y recordó que en una democracia cada pueblo elige quién los gobierne de forma libre. “Somos países independientes y soberanos”, aseveró.

Al referirse a otro tema, el mandatario aseguró que no hay desestabilidad política ni crisis económica en México, antes de las elecciones, a pesar de que, advirtió, seguirán los insultos y “la tormenta y lluvia” de críticas que no ponen en riesgo el proceso electoral. Expuso que en lo económico y lo político no pasa nada, pues no existe ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, además de que hay la suficiente unidad en el pueblo.

“No existe la polarización, porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra, pero no está así. Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y que continúe la paz”, declaró.

El mandatario federal admitió que una de las cosas que le preocupaba era que se fuese a descontrolar la inflación, porque eso pega en la economía popular, principalmente a los más pobres.

Descartó algún tipo de movilización o manifestación en las calles, ante las críticas y señalamientos en su contra: “Por eso ninguna manifestación ni nada, vamos a seguir informando a la gente, si hay acusaciones sin sustento… que valgan la pena también. Acusaciones son miles, de todo tipo; hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa. Eso no vamos a contestarlo”.

También se refirió a la invitación de la senadora panista Lilly Téllez al presidente de Argentina, Javier Milei, para visitar el Congreso mexicano. López Obrador dijo que “está muy bien” porque México es un país libre; sin embargo, rechazó sostener una reunión con él.

“Eso sí que no. Le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para manifestarse, pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda”, aseguró.

Finalmente, denunció que en los últimos años la capital mexicana se ha “empanizado, aburguesado, derechizado”, luego de que era una ciudad de avanzada, por el “bombardeo” de los medios de comunicación.

Calificó a la CDMX como la “capital de la manipulación”, porque está más expuesta a las cadenas televisivas, periódicos, radiodifusoras del país, quienes tienen “bien apergollados” a los habitantes.

Pide denuncia de oficio por “guerra” con bots

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los institutos nacionales Electoral y de la Transparencia iniciar de oficio una denuncia por la utilización de millones de bots en la “guerra sucia” en su contra con el hashtag #narcopresidenteAMLO, pues los adversarios “ya comenzaron con sus tracaladas” de cara a la elección de junio.

“Esto lo va a investigar la transparencia, segurísimo, si no el INE, o ya se cuál: Mexicanos a favor de la corrupción. Esos van a hacer el estudio, son ellos, son los mismos. Una denuncia de oficio, a mí me la aplicaron de oficio”, expresó irónico.

Reconoció que ese tipo de campañas en redes sociales, como las que se han impulsado en su contra que representan “guerra sucia”, pueden “tumbar” gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible a la manipulación. Agregó que esas acciones son gravísimas y tóxicas.

“Nunca pensé ser tan famoso, como que se les pasó un poquito la mano (…) Con razón en vez de bajar estamos subiendo (…) 140 millones de supuestas personas que se están manifestando (en redes sociales). Imposible. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación”, afirmó.

Luego de asegurar que no lo van a someter con “periodicazos” o esas campañas en redes, el mandatario dijo que el dinero que se invierte en esas granjas de bots no dan resultado y sólo dejan recursos económicos a empresas publicitarias.