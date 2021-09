AMLO: Ningún expresidente será perseguido por cuestiones políticas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que ningún exmandatario del país será perseguido por cuestiones políticas, con el propósito de demostrar legitimidad como sucedió con Carlos Salinas de Gortari en el pasado.

"Imagínense que pasen a sentirse perseguidos, por nuestra parte no, no es mi fuerte la venganza y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso", afirmó AMLO en conferencia de prensa matutina.

En ese contexto, recordó la acción de Salinas de Gortari al principio de su gobierno en 1988 cuando ordenó meter a la cárcel al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

"(Carlos) Salinas, con el fraude electoral, para ganar legitimidad metió a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y tomó otras decisiones y ¡Oooh! Este si tiene pantalones, y aplausos. ¿Y cómo terminó este gobierno? El de mayor corrupción, es el sexenio en el que se profundizó más la desigualdad económica y social en nuestro país" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El jefe del Ejecutivo federal agregó que unos cuantos se hicieron inmensamente ricos porque saquearon, se quedaron con los bienes de la nación y del pueblo, y la mayoría se empobreció.

"Muchos de los problemas actuales vienen de eso, de esa monstruosa desigualdad económica y social, por esa actitud espectacular que se aplicó en el caso de Salinas", sostuvo AMLO.

Más adelante cuestionó la detención de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ya que, afirmó, tenía acuerdos con las autoridades. "Y así, lo espectacular: vamos a detener al Chapo, al mismo tiempo que tenían acuerdos, como está demostrado, para que también, aplausos", estableció.

López Obrador consideró que "eso es demagogia, politiquería. Nosotros vamos a pensar hacia adelante en la transformación de México", finalizó.

KEFS