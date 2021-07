AMLO; Se gobierna con hechos, sobran palabras

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que él gobierna con hechos, por lo que sobran las palabras.

El tabasqueño agregó, durante la presentación de los programas del Bienestar en Puerto Peñasco, Sonora, que no necesita estar enumerando todos sus logros desde su llegada a la Presidencia.

Ustedes lo perciben: no es necesario estarlo diciendo: sobran las palabras, y creo que se está gobernando con hechos”, recalcó.

En ese evento enumeró los apoyos que se han dado en Sonora y destacó que “de todas maneras, es importante el que se conozca que vamos a continuar trabajando en bien del pueblo”.

Asimismo, elogió a gobernadora sonorense Claudia Pavlovich, y prometió volver a la entidad antes de que la mandataria concluya su gestión.

No hemos tenido diferencias, no ha habido pleitos. Ella jamás ha declarado en contra de nosotros, ha cuidado, ha sido respetuosa no de Andrés Manuel, porque el respeto debe ser a la investidura más que a la persona, y eso lo sabe muy bien Claudia y se lo agradezco