AMLO: Gobierno impugnará suspensión legal del plan piloto de la SEP

"Es natural", responde el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la decisión judicial mediante la cual se frena el programa piloto del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

López Obrador aseguró que su gobierno siempre ha sido respetuoso de las decisiones judiciales, por lo que se cumplirá la orden de detener el programa, pero anticipó que van a recurrir ante los tribunales para impugnar la decisión.

Siempre, nos apegamos a lo que decide el poder judicial, somos respetuosos, nada más que no nos dejamos y que bien que me lo dices, porque yo no sabía, entonces ahora le voy a dar seguimiento diario y aquí lo vamos a estar tratando

También pidió investigar quién fue el juez que tomó la decisión y bajo qué argumentos, para armar la defensa de este programa.

Acuérdense que son varias instancias un proceso de estos se puede acudir a otra instancia pues es lo que pasaba con el aeropuerto, el Tren Maya, en el caso del Tren Maya nos pararon un tramo cerca de tres meses si no es que un poco más, pero al final se demostró que no tenían razón que no eran afectados directos, que no eran propietarios, que no había daño social, daño ecológico y ya, no tenemos ya amparos, nunca hemos actuado desobedeciendo un mandato judicial y vaya que dejaron un tinglado de defensa de intereses particulares y del pensamiento conservador reaccionario, en todos lados, todas partes, tiene uno que estar topando con eso y ya lo sabíamos lo de los libros, pues imagínense que quisieran los conservadores que continuara la inmoralidad, la hipocresía el clasismo, el racismo