AMLO: No habrá un clima violento en las elecciones de junio; estoy optimista

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar optimista de que en este proceso electoral no habrá asesinatos políticos, tampoco una crisis financiera de fin de sexenio, ni volver a la época donde dominaba la delincuencia organizada para establecer un “narcoestado”, ni se ve una intervención extranjera en el país.

AMLO agradeció a los dos grupos que están en contra del movimiento de transformación, los que se sienten afectados porque ya no tienen el privilegio de robar como a los conservadores auténticos, que se han portado bien y no han optado por la violencia.

“No pienso que vaya a haber problemas en el futuro, va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo, estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada, nada grave.

“No veo, por ejemplo, una crisis económica financiera como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada de Zedillo, la crisis de diciembre, no la veo. Y no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos, toco madera, como se dieron en un tiempo.

“Y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada; no veo hacia adelante un narcoestado, y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención, de ningún gobierno extranjero”, afirmó AMLO durante la conferencia de prensa mañanera.

AMLO mencionó que observa un país que va a seguir progresando con su pueblo trabajador, excepcional, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más sus culturas.

“Estoy optimista y nos faltan cuatro meses, exactamente el 2 de junio van a ser las elecciones. Hoy estábamos viendo en la mañana de las elecciones de hace seis años, se movía más el país, había más movimiento, incluso confrontación, lo que pasa es que se olvida eso. Ahora está bien”, indicó AMLO.

AMLO dijo que hay un ambiente completamente distinto al de hace seis años, donde se agradece a los adversarios que se han portado muy bien, “desde luego tiran la piedra, esconden la mano, pero eso es consustancial a la politiquería no a la política. Siempre hay ataques y hacen su trabajo”.

AMLO comentó que al revisar el monitoreo del INE realizado por la Universidad de Nuevo León, sobre las menciones de las precandidatas y precandidato en medios, se ve a leguas que de que sí tienen preferencia y dicen que no, agregó.

“Véanlo, de todas formas, no hay problemas mayores, ya no hay la guerra sucia que nosotros padecimos, la campaña que me recetaron cuando fui candidato en el 2006 y en el 12, pero más la del 2006, ‘peligro para México’, día y noche, esa sí fue guerra sucia.

“Ahora no hay equidad, no hay, estoy hablando de las campañas, con relación al gobierno ni hablar, todos son ataques, con excepciones honrosas. No podemos quejarnos porque no es aburrido este tiempo, pero con respecto a nosotros sí son ataques constantes”, enfatizó AMLO.

