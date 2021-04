AMLO: Habrá tope de 2 millones de barriles de petróleo diarios y uso de agua para generar energía limpia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se establecerá un tope de dos millones de barriles diarios de petróleo crudo extraídos, así como el uso de agua para la producción de energía eléctrica, con el fin de contribuir a dejar un medio ambiente más limpio y seguro a las nuevas generaciones.

Desde Palenque, Chiapas, informó que en el marco de la Cumbre del Medio Ambiente que presidirá Estados Unidos, el próximo jueves, dijo que planteará a su homólogo Joe Biden el cuidado de la naturaleza sin el uso de combustóleo ni la sobreexplotación de los yacimientos petroleros.

Señaló que a pesar de que México cuenta con muchas reservas petroleras y haberse encontrado tres grandes yacimientos, no se venderá petróleo crudo y la materia primera será procesada aquí, además de dejar de comprar las gasolinas en el extranjero.

Esto qué significa, que en vez de extraer como se hacía antes 3 millones 400 mil barriles diarios, vamos a poner un tope de no pasar de 2 millones de barriles diarios. Esto es dejar petróleo, no agotar, no acabarnos la herencia de las nuevas generaciones, y actuar de manera responsable