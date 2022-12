Con AMLO hay cercanía, pero propuestas son las que importan: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que la relación, tanto de él como de las otras dos "corcholatas", con el Presidente Andrés Manuel López Obrador es buena, sin embargo, afirmó que la elección del candidato de Morena no se trata de cercanía, sino de propuestas .

Durante la toma de protesta de representantes de los 300 distritos electorales del país, para comenzar un movimiento y luchar para ganar la encuesta interna de Morena, expresó que el Presidente López Obrador tiene tres hermanos.

"Si es de cercanía, el Presidente tiene tres hermanos; una hermana y dos hermanos, pero el tema no es de cercanía, sino que propones y que eres capaz de hacer. Entonces se va a poner interesante" Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

El canciller señaló que la continuidad con cambio, se trata de no ser estático, ya que eso no funciona, ya que hay nuevas realidades en el mundo que deben afrontar. “ No cambiar los fundamentos de la 4T ”, añadió.

Sobre el refuerzo a la seguridad que propone indicó qué hay mucha tecnología como el uso de drones, y ejemplificó el caso de la guerra en Ucrania que se prioriza el uso de estos.

Ebrard Casaubón sostuvo en torno a la Reforma Electoral que tiene que ver con lo costoso que es el sistema electoral mexicano, pues el objetivo nada más, es reducir ese costo .

Indicó que espera que el INE no le imponga una multa por el evento que reunió a 5 mil personas este sábado, pero en caso contrario, ya se encuentran juntando una “vaquita” para ello.

Por otra parte en temas económicos dijo que en México hay disciplina fiscal y un tratado con Estados Unidos y Canadá.

"Me decía el canciller de Emiratos Árabes que México es la nueva China y que desean un tratado y estar con nosotros, por ello soy optimista de lo que viene, pues las señales del Mercado son positivas" Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Al grito de "Presidente" y "Estamos con Marcelo", el canciller Marcelo Ebrard reúne a 10 mil asistentes, que lo acompañarán en la elección interna de Morena para la candidatura presidencial de 2024 Video: Jorge Butrón

DGM