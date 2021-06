AMLO: Hay detenidos por asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de MC en Moroleón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya fueron detenidas algunas personas vinculadas con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, ocurrido la semana pasada en pleno mitin.

Sin dar mayores detalles durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO señaló: "en el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubo detenciones".

Advirtió que el que comete un delito será castigado porque "los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, tienen compradas las autoridades, influencias; eso ya no funciona ni aplica, ya son otros tiempos".

Respecto a la desaparición de Tomás Rojo Valencia, líder yaqui, ocurrido el pasado 27 de mayo, el primer mandatario informó que ya se está trabajando para su localización.

Ha habido reuniones con los familiares ayer en Gobernación y se ha iniciado la búsqueda. Estamos trabajando con ese propósito y estamos aplicados para encontrar a este dirigente, que sí, en efecto fue reportado como desaparecido y estamos en eso indicó.

AMLO opinó que de ninguna manera deben llevarse a cabo este tipo de actos de desaparición de líderes y activistas, y garantizó que se protegerá a todas las personas, así como castigar a los presuntos responsables que cometan esos ilícitos.