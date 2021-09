El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en México no hay polarización y mucho menos inestabilidad política, por el contrario, dijo, los mexicanos viven un momento estelar porque se están resolviendo sus diferencias por la vía pacífica y electoral.

A pregunta del periodista Alberto Peláez sobre si había una polarización en la sociedad mexicana en la cual han surgido términos con "fifí" y "chairo", AMLO expresó que no compartía ese planteamiento y tenía una visión distinta sobre la realidad del país.

"Creo que ahora hay menos polarización y también menos inestabilidad política. Explico, a lo mejor tú cuando piensas en polarización estás tomando como referente a las cúpulas, a la llamada clase política, a las élites, ahí sí te aceptaría que hay polarización; no hay polarización en el pueblo, hay mucha solidaridad". Andrés Manuel López Obrador

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO expuso que el país va bien donde se busca persuadir a la sociedad y los empresarios de que no se puede seguir con el régimen de privilegios y corrupción.

AMLO admite que hay polarización económica en México

AMLO admitió que hay polarización económica, "esa sí existe, estamos buscando que sea menor, hay una monstruosa desigualdad social en el país , heredada desde siglos, de hace 500 años y muy profundizada en lo que llamamos el periodo neoliberal, neoporfirista. Unos cuantos se hicieron inmensamente ricos", agregó.

López Obrador remarcó que no existe la inestabilidad política ni social porque no hay movimientos de protesta, a pesar de que hubo uno como el de la organización FRENA pero no se sostuvo.

AMLO: Los mexicanos estamos viviendo un momento estelar

"¿Qué otro movimiento de protesta? Afortunadamente no han habido y nosotros los mexicanos estamos viviendo un momento estelar porque estamos resolviendo nuestras diferencias por la vía pacífica y la vía electoral". Andrés Manuel López Obrador

AMLO ejemplificó que la confrontación se dio en las pasadas elecciones de junio, en las urnas, donde el pueblo puso a cada quien en su lugar.

"Entonces yo creo que vamos bien, hace poco le agradecí a los opositores porque han actuado de manera responsable, a pesar de que se están llevando cambios profundos, estamos arrancando de raíz la corrupción", sostuvo AMLO.

"Desde luego que están resultando personas, grupos afectados en sus privilegios, gente que no quiere dejar de robar, que se mal acostumbró, pero aún con eso no pasa de cuestionamientos duros, a veces insultos, pero no pasa a mayores, y el país está creciendo", declaró el primer mandatario.

AMLO puntualizó que a pesar de las noticias alarmistas, sensacionalistas, las calumnias y la dedicación de ocho columnas en la mayoría de los periódicos, la radio y la televisión, no se ha censurado a nadie y seguirán respetándose las libertades.

