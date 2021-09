AMLO recorre por aire zona afectada por la inundación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que realizó el martes un sobrevuelo sobre la zona inundada de Tula, Hidalgo, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, con el propósito de evaluar los daños y las acciones que se tomarán para ayudar a los damnificados.

Reveló que después de la conferencia mañanera del martes se trasladó a la zona de desastre en Hidalgo, e incluso dejó de participar en un desayuno con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

“En el caso de Tula, yo fui allá, terminando la conferencia me fui allá. Tenía yo un desayuno con el presidente de la Corte, el secretario de Gobernación; no pude estar con ellos y me fui con el general Sandoval, sobrevolamos para tomar decisiones y ordenar todo lo que se tenía que hacer”, explicó.

El mandatario agregó que lo acompañaron también el director del Seguro Social, Zoé Robledo, así como la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quienes se quedaron trabajando hasta la noche en Tula, Hidalgo. También estuvo el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez.

“Llegaron apoyos de todas las dependencias, se decidió lo que correspondía y se va a ayudar, y también en Ecatepec, y en el Pacífico lo mismo, se está atendiendo, repito, más que en otras ocasiones”, aseveró.

En ese contexto, el Presidente López Obrador arremetió en contra de quienes cuestionan la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sus adversarios, añadió, que están desesperados porque no han podido avanzar en el propósito de frenar la transformación del país.

“Ellos quisieran que regresara la corrupción, el clasismo, el racismo, todo esto que vimos ahora. Que está emergiendo este racismo que siempre ha existido, de siglos, pero que hipócritamente se ocultaba; ahora sale y yo no diría que es (Gabriel) Quadri, no es nada más él.

“Es como el señor (Santiago) Abascal que vino, que hay que reconocerlos que dan la cara y son sinceros, francos, ‘ora sí que es franquismo franco’, es que así hay muchos, nada más que ensarapados, hasta los mismos que se deslindan, así piensan, nada más que son de clóset, de puerta cerrada”, manifestó el Presidente López Obrador.