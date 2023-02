AMLO inaugura primera fase de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha la primera sección de la planta de generación de energía eléctrica fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, que dará servicio a más de 63 mil hogares, beneficiando a una población de 191 mil personas.

La construcción de la planta también comprende la construcción de una red de transmisión asociada, lo que permitirá interconectar a Sonora y Baja California a la red de transmisión nacional, explicó el mandatario.

Agregó que gracias a un cambio de rumbo se logró recuperar a las empresas productivas del Estado y se detuvo la política que buscaba eliminarlas.

“Decidimos cambiar el rumbo y fortalecer las empresas públicas. Fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer PEMEX; no estamos impidiendo que participe el sector privado, lo que estamos buscando es que no desaparezcan las empresas públicas y que mínimo se mantenga un equilibrio entre empresas particulares y la Comisión Federal de Electricidad, que no se abandonen la Comisión Federal de Electricidad y que imperen empresas monopólicas de la industria eléctrica, empresas extranjeras como Iberdrola y otras más”, señaló López Obrador.

Este proyecto, indicó, busca adaptarse a las nuevas reglas del mercado que está optando por energías limpias, sobre todo en nuestro vecino del norte.

“Esta primera etapa de este sistema de generación de energía solar, esta planta que se está inaugurando en una primera etapa y que significa pues el inicio de una nueva política tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en el gobierno de nuestro país, siempre se ha hablado de las energías limpias renovables y México está haciendo lo que le corresponde para cuidar el ambiente, para evitar la contaminación, para aplicar nuestros recursos renovables, necesitamos por eso continuar con esta política”, manifestó el Presidente

La planta que cuenta con una superficie de 2 mil hectáreas, tendrá una capacidad para suministrar energía a unos 100 millones de lámparas de 10 watts cada una. Una vez que la planta se encuentre concluida en su totalidad, generará electricidad suficiente para beneficiar a 1.6 millones de personas, o 536 mil hogares promedio, de acuerdo con la información proporcionada por el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

Adicionalmente, la planta contará con una red de 5 líneas aéreas con un total de 648 kilómetros y un circuito que incluye cuatro subestaciones eléctricas.

