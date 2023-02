Nuevos consejeros electorales deben ser opuestos a los que se van, demanda AMLO

Los nuevos consejeros electorales, que serán elegidos por la Cámara de Diputados, deben ser completamente opuestos a los que se van, demandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tiene que ser lo opuesto a los que se van, esto que los nuevos tienen que ser demócratas auténticos, gente honesta, íntegra con autoridad moral, incorruptibles, eso es lo que yo considero”, dijo el mandatario.

Señaló que la marcha que se llevará a cabo el domingo 26 de febrero, tiene como consigna la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), pero en el fondo se trata de una campaña contra su gobierno.

“Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como pantalla lo de la ley electoral lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros, ese es el fondo, lo demás es la excusa, es el pretexto, es que el INE no se toca, García luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca, todo eso, ¡ah! la prensa vendida o alquilada no se toca, pero eso es”, consideró López Obrador.

Agregó que los manifestantes recurren a su derecho a manifestarse y celebró que lo hagan porque con eso se deja de simular que son progresistas y muestran su lado conservador.

“Están en su derecho de manifestarse y que bueno, porque así dejan de simular porque aparentaban ser independientes progresistas liberales y son conservadores rancios y corruptos.

"Imagínense Claudio X González, todos ellos ahora paladines de la democracia, de la libertad, de la honestidad, cuando fueron los que impulsaron todo el saqueo que se llevó a cabo durante 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista, todos los intelectuales orgánicos, medios de comunicación y también una cosa son los medios de comunicación las empresas de información que utilizan esos medios con fines de lucro para obtener prebendas, para obtener contratos para llevar a cabo actos de corrupción”, acusó el Presidente.