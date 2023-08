AMLO considera inexplicable y lamentable que Gurría elabore proyecto de gobierno del bloque conservador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra del Frente Amplio por México, ya que resulta inexplicable que el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, sea quien encabece el comité que va a elaborar su proyecto de gobierno 2024-2030.

“Sí es lamentable, yo no solo pensaría en su pensión, en el papel que jugó cuando el Fobaproa, no, lo que es sorprendente, que es único, excepcional, es que ahora él sea el que encabece al grupo que va a elaborar el proyecto del bloque conservador.

“Eso es lo que resulta inexplicable, ¿por qué?, ¿qué no pudieron encontrar a otra persona?, o sea, sí está mal lo de la pensión, desde luego, el que haya ayudado para que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública con el Fobaproa cuando era secretario de Hacienda”, señaló AMLO.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO insistió en que es excepcional el caso de Gurría que después de más de 20 años encabece al grupo que elabora el proyecto del bloque conservador.

“Así es el conservadurismo, y esto que estamos hablando ahora no lo comparten conmigo, pero no crean que sólo los oligarcas que no son muchos, no lo comparten amplios sectores de clase media, son millones los que mantienen este pensamiento conservador”, indicó.

López Obrador dijo que son millones los que sostienen que “nosotros estamos destruyendo a México, y no hay nada que hacer ante eso, es lo que se decía la vez pasada. Ellos están en contra de nuestro proyecto”.

Cuestionado sobre la pensión de Gurría que percibe de Nacional Financiera (Nafin), el mandatario afirmó que él no tiene tanto dinero en comparación con los altos mandos de la oligarquía.

“Vive bien, claro tiene más que yo, pero es que en comparación con los de mero arriba, pues está en niveles de ingresos medios. Esos son empleados, es un poco lo que hizo Calderón, Zedillo, terminan el gobierno y se van a trabajar de consejeros a una empresa y sí tienen ingresos muy buenos”, apuntó.

Por último, recordó que en España se contrataban a los políticos no solo de derecha o de izquierda, sin embargo, “era una manera de tener influencia en los gobiernos, tener a estos gestores, se llaman ‘coyotes’ políticos. Aquí se usó también, había grandes empresarios que tenían de empleados a exfuncionarios”.