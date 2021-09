AMLO insiste en que Joe Biden invierta en Centroamérica para reducir migración

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ratificará su propuesta a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, para establecer una política migratoria fincada en la cooperación para el desarrollo, para que invierta en Centroamérica.

En conferencia de prensa, puntualizó que México seguirá conteniendo las caravanas de migrantes centroamericanos en la frontera sur, aunque aseguró que la instrucción que dio es que no se agreda a nadie.

Corren muchos riesgos, nosotros estamos buscando que se mantengan en albergues en el sur sureste, nada más que ellos llevan un plan desde que salen de sus pueblos, hacen acuerdos muchos con traficantes de personas, con polleros, reúnen dinero con ese propósito y lo que quieren es llegar a Estados Unidos, entonces estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos, que yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les den opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos y cuáles son esas opciones, que deben de aplicarse ya, el que se extienda el programa sembrando vida a Guatemala, Honduras, El Salvador”, indicó.

El titular del Ejecutivo federal estimó que se podrían crear 80 mil empleos en estos tres países a través de Sembrando Vida y se les permitiría tener visas temporales de trabajo, por lo que indicó que es lo que le va a exponer a Biden.

“Se lo voy a volver a plantear al presidente Biden la semana próxima a más tardar le envío una carta, porque no podemos sólo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas, la gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, entonces no es conveniente sólo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, queda cojo, se requiere la cooperación para el desarrollo, los dos pies, se necesita que haya inversión en Centroamérica, eso es lo que estamos planteando”, declaró.

