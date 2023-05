AMLO justifica sesión del Senado, niega que haya sido ilegal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la forma en que actuaron los senadores de Morena y sus aliados en la sesión del viernes, porque se cumplieron todos los requisitos legales, aunque criticó que no hayan dejado que la "pijamada" de oposición continuara por más días y dijo que ahora buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en la "gran alcahueta" del bloque conservador.

Señaló que la sesión, en la que cambiaron de sede no violó ninguna norma y, a pesar de las protestas de la oposición, se realizó conforme a la ley.

"Bueno y lo otro que no quieren aceptar, es que hay una mayoría no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley, entonces no hay ilegalidad. No antes lo hacían en Banamex, el recinto alterno era Banamex, en las madrugadas los llevaban con camiones y escoltados"