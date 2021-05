AMLO: Lamentable falta de seriedad de EU para frenar financiamiento a organizaciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio la petición de México para frenar el financiamiento a las organizaciones opositoras como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ya que "es hasta corriente" este tipo de acciones.

En conferencia de prensa, AMLO dijo que su gobierno está a la espera de una respuesta a la nota diplomática presentada a las autoridades estadounidenses por el apoyo económico que reciben las organizaciones de la "supuesta sociedad civil".

"Se está viendo, es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos de México, y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo", aseguró.

AMLO dijo que su gobierno actuará sin aspavientos y mucho menos con protestas groseras o airadas, la respuesta de las autoridades estadounidenses.

"Esto tiene que ver más con el Departamento de Estado, con la Embajada, porque es la Embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero, de acuerdo a las pruebas que se tienen, es un asunto hasta corriente, no sólo de fondo sino de forma, esto no debe hacerse", subrayó.

López Obrador refrendó que hay una buena relación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos, y sugirió que existan buenos estadistas como en su momento lo fue Franklin Rossevelt, quien hizo valer el principio de no intervención y respeto a las otras naciones del mundo.

Consideró que si actuaran con escrúpulos los que reciben dinero deben declinar el financiamiento, "pero no, se han quedado callados y alegan de que no están haciendo ellos política cuando es de dominio público y notorio como se vio ayer, antier o se va a ver mañana".