AMLO: La "mañanera" del 31 de mayo

Este lunes 31 de mayo, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Llama a ciudadanos a votar sin miedo; a partidos pide no provocar ni caer en la "trampa de la violencia"

AMLO convocó a los mexicanos a salir a votar el próximo domingo, sin miedo ni temor y no caer en la "trampa de la violencia", para lograr la hazaña de establecer la democracia en México y sea ejemplo a nivel mundial.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO exhortó también a los partidos políticos que no salgan a provocar para manchar el nombre del país.

Informó que habrá un operativo especial de seguridad con motivo de los comicios del 6 de junio donde participen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, así como las autoridades estatales y municipales, para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

"Todos debemos de ayudar, es el llamado que hago, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que las elecciones sean en paz, limpias libres.

"También que no haya miedo porque a veces cuando hay confrontación se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar; hay que salir a votar, hay que participar", señaló AMLO.

Refrendó su convocatoria a los gobernadores de las 32 entidades a que respeten el pacto por la democracia suscrito en Palacio Nacional para que respeten la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, ningún candidato.

"Que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia", refirió.

AMLO también se pronunció en contra de los acarreos, del "ratón loco", que voten los difuntos, relleno de urnas, falsificación de armas o tomas de casillas electorales. "Nada de violencia, en especial que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación", insistió.

El gobernante del país expuso que debe ser el pueblo quien decida el próximo domingo, con el propósito de que a futuro sea un hábito la democracia, una actividad normal; vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia.

"Podemos hacerlo, hay condiciones inmejorables porque como nunca hay una ciudadanía responsable, consciente, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay quien se deje acarrear.

"Son pocos los que todavía son susceptibles de manipulación, la mayoría de la gente está muy despierta, muy consciente y podemos lograr la hazaña de establecer la democracia, que México sea ejemplo mundial, también en este terreno es el llamado que hago", puntualizó.

López Obrador adelantó que esta semana tendrá poca actividad porque el miércoles terminan las campañas electorales, y solicitó a los reporteros que no le pregunten sobre estos temas.

"Estos tres días y desde luego el jueves y viernes no hablemos de cuestiones político-electorales, no lo hemos hecho pero que no caigamos en la tentación porque como es natural, no es nada extraordinario, no es nada extraño, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad", abundó.

El Presidente confió: "Ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencione a personas, no se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos para venir a decir que el candidato de este partido es un sinvergüenza o esta candidata están haciendo bien las cosas o son víctimas de calumnias".

Confirma disminución de deportaciones de migrantes centroamericanos

AMLO confirmó este lunes que disminuyó el número de deportaciones de migrantes centroamericanos, luego de que en marzo fue muy crítica esta situación donde se alcanzó una cifra récord.

"Ya les puedo adelantar que después de marzo, que fue muy crítico en cuanto a deportaciones de los más altos de migrantes que quisieron cruzar la frontera, fue un mes de récord histórico.

"Ya ha bajado porque estamos llevando a cabo, ya iniciamos un plan conjunto que está empezando a dar resultados, todavía falta pero sí se está avanzando, ya no está como en marzo, ha ido bajando, poco, pero ha ido bajando", aseguró AMLO.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que se trabaja de manera coordinada con los gobiernos de los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco, presidentes municipales de la franja fronteriza en el sur, para contener el fenómeno migratorio.

En ese contexto confió en que sea muy fructífero el encuentro del día 8 con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con quien se abordará principalmente el tema de la migración.

"Estamos trabajando bien, por eso viene la vicepresidenta de Estados Unidos, viene de mañana en ocho, el 8 de junio va a estar con nosotros, pero el tema es lo relacionado con la migración, se está avanzando bastante", ratificó.

López Obrador reiteró que hay amistad con el gobierno estadounidense, no hay diferencias ni pleitos, además de que ambos países están obligados a ponerse de acuerdo porque hay una vecindad de más de tres mil kilómetros de frontera.

Respecto a la visita del subdirector de la CIA a México, David S. Cohen, el Presidente la calificó como de rutina, luego de que la embajadora Martha Bárcena la considerara como inusual.

"Es una relación de rutina, aclaro que no fue el director sino el subdirector, fue muy respetuoso, y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias, en el caso de EU al FBI, la DEA, la CIA, no tenemos nada que esconder", sostuvo.

AMLO mencionó que ya no es el tiempo de antes en que intervenían esas agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar, "eso ya no se permite".

Recordó el caso del operativo "Rápido y Furioso" de cómo decidieron en Estados Unidos con una consulta a funcionarios mexicanos que iban a introducir armas con sensores para que supuestamente como el armamento iba a llegar a la delincuencia, se podría capturar a los integrantes de grupos criminales.

AMLO: Lamentable falta de seriedad de EU a petición para frenar financiamiento a MCCI

AMLO lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio la petición de México para frenar el financiamiento a las organizaciones opositoras como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ya que "es hasta corriente" este tipo de acciones.

LEER MÁS AMLO: Lamentable falta de seriedad de EU para frenar financiamiento a organizaciones

En conferencia de prensa, AMLO dijo que su gobierno está a la espera de una respuesta a la nota diplomática presentada a las autoridades estadounidenses por el apoyo económico que reciben las organizaciones de la "supuesta sociedad civil".

"Se está viendo, es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos de México, y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo", aseguró.

El primer mandatario dijo que su gobierno actuará sin aspavientos y mucho menos con protestas groseras o airadas, la respuesta de las autoridades estadounidenses.

"Esto tiene que ver más con el Departamento de Estado, con la Embajada porque es la Embajada de Estados Unidos la que reparte el dinero, de acuerdo a las pruebas que se tienen, es un asunto hasta corriente, no sólo de fondo sino de forma, esto no debe hacerse", subrayó.

López Obrador refrendó que hay una buena relación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos, y sugirió que existan buenos estadistas como en su momento lo fue Franklin Rossevelt, quien hizo valer el principio de no intervención y respeto a las otras naciones del mundo.

Consideró que si actuaran con escrúpulos los que reciben dinero deben declinar el financiamiento, "pero no, se han quedado callados y alegan de que no están haciendo ellos política cuando es de dominio público y notorio como se vio ayer, antier o se va a ver mañana".