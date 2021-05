AMLO llama a ciudadanos a votar sin miedo; a partidos pide no salir a "provocar"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mexicanos a salir a votar el próximo domingo, sin miedo ni temor y no caer en la "trampa de la violencia", para lograr la hazaña de establecer la democracia en México y sea ejemplo a nivel mundial.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO exhortó también a los partidos políticos que no salgan a "provocar" para manchar el nombre del país.

AMLO informó que habrá un operativo especial de seguridad con motivo de las elecciones del 6 de junio donde participen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, así como las autoridades estatales y municipales, para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

"Todos debemos de ayudar, es el llamado que hago, que no salgan a provocar, que no manchen el nombre de México, que nos ayuden todos, que las elecciones sean en paz, limpias libres.

"También que no haya miedo porque a veces cuando hay confrontación se opta por infundir miedo para que la gente no salga a votar; hay que salir a votar, hay que participar", señaló AMLO.

Refrendó su convocatoria a los gobernadores de las 32 entidades a que respeten el pacto por la democracia suscrito en Palacio Nacional para que respeten la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, ningún candidato.

"Que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia", refirió.

AMLO también se pronunció en contra de los acarreos, del "ratón loco", que voten los difuntos, relleno de urnas, falsificación de armas o tomas de casillas electorales. "Nada de violencia, en especial que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación", insistió.

El gobernante del país expuso que debe ser el pueblo quien decida el próximo domingo, con el propósito de que a futuro sea un hábito la democracia, una actividad normal; vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia.

"Podemos hacerlo, hay condiciones inmejorables porque como nunca hay una ciudadanía responsable, consciente, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay quien se deje acarrear.

"Son pocos los que todavía son susceptibles de manipulación, la mayoría de la gente está muy despierta, muy consciente y podemos lograr la hazaña de establecer la democracia, que México sea ejemplo mundial, también en este terreno es el llamado que hago", puntualizó.

López Obrador adelantó que esta semana tendrá poca actividad porque el miércoles terminan las campañas electorales, y solicitó a los reporteros que no le pregunten sobre estos temas.

"Estos tres días y desde luego el jueves y viernes no hablemos de cuestiones político-electorales, no lo hemos hecho pero que no caigamos en la tentación porque como es natural, no es nada extraordinario, no es nada extraño, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad", abundó.

AMLO confió: "Ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencione a personas, no se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos para venir a decir que el candidato de este partido es un sinvergüenza o esta candidata están haciendo bien las cosas o son víctimas de calumnias".