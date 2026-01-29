Marilya Gonzales: ¿Dónde ver su mejores VIDEOS en Telegram, Tiktok o Instagram?

La cantante Marilya Gonzales está causando polémica por la supuesta filtración de un video íntimo en el que ella aparece en situaciones comprometedoras.

Las tendencias de las redes sociales los fans se han dedicado a buscar la grabación, no solo en las tradicionales, sino en otras como Telegram, red conocida porque ahí los usuarios se comparten videos privados y otro tipo de material en los canales de difusión.

Marilya Gonzales y sus mejores video en redes sociales

Marilya Gonzales, además de ser cantante, también es una famosa creadora de contenido y tiene miles seguidores en las distintas redes sociales.

En Instagram cuenta con más de 11 mil seguidores en la plataforma. Ahí la mujer sube fotos y videos de sus presentaciones, pero también publica videos de ella bailando temas virales del momento, con los cuales cautiva a sus seguidores con sus impactantes movimientos.

En la red social de TikTok la cantante Marilya Gonzales tiene más seguidores, ahí tiene mucha más exposición y tiene más de 44 mil seguidores.

El contenido que ella comparte son videos con bailes sensuales, similares a los de Instagram, pero aquí también sube clips de lipsync de audios virales, de canciones del momento y también hace videos en los que presume su espectacular figura.

En su perfil de Facebook no sube videos, pero sí tiene muchas fotos en las que presume su cuerpo y muestra sus atributos en poses arriesgadas que enamoran a sus miles de fans.

¿Quién es Marilya Gonzales?

Marilya Gonzales es una cantante peruano que es parte de la agrupación Explosión de Iquitos. Actualmente tiene 39 años de edad y es madre de una chica llamada Dafne Gonzales, a quien la misma artista menciona en sus redes sociales, aunque la adolescente tienen sus redes sociales en privadas para evitar que los usuarios se lancen contra ella por el contenido de su mamá.

