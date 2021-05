“Salir a votar es lo que nuestro país necesita”

Con una convocatoria a acudir a las urnas, porque “Votar es de chingones”, sin importar el partido, tres mujeres, tres comunicadoras y empresarias han emprendido una campaña contra el “abstencionismo y la apatía”, para dejar atrás el “si hubiera”, en sus primeros cuatro días en redes sociales, su iniciativa replicó en ocho estados del país.

Entrevistadas por La Razón, Malú Granados, cofundadora de TÚXMÉXICO, Laura Garza, comunicadora y diseñadora y Ana Patricia Arteaga, conductora de The White Table, destacaron que su llamado, no es un tema de si estamos con los de clase o no, con los neoliberales o con los conservadores o con los chairos, aquí no hay un concepto, aquí vamos a esos chingones que salimos a trabajar todos los días.

“Chingón es el que se preocupa por llevar el taco a su familia, ese es el chingón, la que ahorita se está matando para trabajar, dejando a sus hijos con quien se los pueda cuidar y porque está consciente de que tiene que llevar el sustento a su casa; a esos vamos, incluidas las personas que están enfermas y que no están recibiendo sus tratamientos.

Todos esos no han dejado de laborar todos los días”, comentó Garza, quien en noviembre de 2018, diseñó una playera con la leyenda “Call me fifí”.

No queremos ir a favor del partido A, B, C o D, no es por ahí, nosotros los ciudadanos tenemos que levantarnos el domingo y salir a votar con convicción

Malú Granados

Cofundadora de TÚXMÉXICO

Malú Granados, explicó que ahora, para emitir el sufragio, diseñaron playeras en color negro con letras blancas que resaltan el “Votar es de chingones”, para que la ciudadanía recuerde o conozca la importancia de salir a votar el próximo 6 de junio.

“A ver, creo que lo que nosotras no queremos es, como bien lo dijo Laura, no queremos ir a favor del partido A, B, C o D. No, no es por ahí. Es, nosotros los ciudadanos tenemos que levantarnos el domingo, salir a votar con la firme convicción de que es lo que nuestro país necesita. Nosotros, no Juan, no Pedro, no si va a ganar el de amarillo, o ‘como el de verde siempre gana’. Eso no importa, es qué necesitamos nosotros”, precisó.

Granados dijo que si al momento de acudir a emitir el voto, “de repente, nos caen mejor unos que otros, eso es definitivo, entonces, otra vez, no es por ahí, es ‘Ve a votar, y ya ahí vota por quien tú quieras’. Al final lo que es bueno para ti no es bueno para mí, o viceversa, no pasa nada pero vayan a votar”.

“Nosotros lo que queremos es eso, que la gente entienda la importancia de salir a votar y que con eso vamos a ganar mucho más, a ver, sea el resultado que sea el día 7 de junio, yo creo que el 7 de junio vamos a empezar a vivir una nueva era, un México diferente, porque van a pasar muchas cosas”, indicó.

Garza destacó que tras el lanzamiento de su convocatoria, han tenido pedidos de Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa y Yucatán, “creo que por ahí vamos, ya estamos llegando a ocho estados en los primeros días, desde el domingo en cuanto se lanzó la campaña el correo estuvo pum, pum, pum, pum’.

“Es que esta iniciativa es 100 por ciento ciudadana, esta iniciativa tiene todo el espíritu y toda la pasión de quienes queremos recuperar a nuestro México chingón”, aseveró.