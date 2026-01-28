Mamá de Reginaldo Cucul y su supuesto video filtrado

En redes sociales, se ha hecho viral la búsqueda del video de la mamá de Reginaldo Cucul, joven cantante guatemalteco. Y es que se especula que hay un material íntimo que circula en plataformas como X y Telegram de la mujer en un momento comprometedor.

El supuesto video filtrado de la mamá de Reginaldo Cucul

El rumor del video filtrado de Reginaldo Cucul ha causado furor entre sus seguidores, quienes han ido a las redes sociales del creador de contenido para comentar sobre el supuesto material íntimo que Doña Rosa, la mamá del artista, ya negó de manera contundente.

En el video, una mujer aparece mientras mantiene relaciones íntimas con alguien más, que acomoda el teléfono para grabarse juntos en el momento, aunque no aparece el rostro de él. Ya que no aparece sin ropa, el video ha ido replicado con mayor facilidad en sitios tradicionales, incluyendo TikTok.

Cabe mencionar que en varios países latinoamericanos la difusión de material íntimo sin autorización se considera un delito digital, por lo que las personas que tengan el video o lo compartan pueden enfrentar problemas legales.

Además, en las redes sociales del joven destacan videos donde se burlan de la mujer por el video, con comentarios fuera de lugar y en los que hablan de su cuerpo o lo que realiza en el video, utilizando un vocabulario vulgar para humillar a la mujer.

Si bien Doña Rosa asegura que ella no es la mujer del video, según dice en un video donde habla en su lengua de origen, muchos no le han creído y sigue la especulación sobre el clip que ha ganado viralidad en diversas redes sociales.